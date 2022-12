Emiratos Árabes y Japón envían su propio módulo de aterrizaje privado a la Luna

Por Marcia Dunn

Florida, EU, 11 de diciembre (AP) — Una compañía japonesa aspiraba a llevar a la Luna su propio módulo de aterrizaje privado, que despegó el domingo a bordo de un cohete de SpaceX junto con el primer vehículo lunar de Emiratos Árabes Unidos y un robot japonés con aspecto de juguete diseñado para desplazarse por el gris polvo lunar.

El módulo de aterrizaje y sus experimentos tardarán casi cinco meses en llegar a la Luna.

La compañía ispace diseñó su vehículo para que tuviera un consumo mínimo de combustible, para ahorrar dinero y dejar más espacio al cargamento. De modo que tomará un rumbo lento y de bajo consumo hasta el satélite, con un vuelo de 1,6 millones de kilómetros (1 millón de millas) desde la Tierra antes de volver y encontrarse con la Luna a finales de abril.

「HAKUTO-R」ミッション1のランダーが月に向けて打ちあげられました!

この歴史的な瞬間にたちあっていただいた皆様、いつも応援してくださっている全ての皆様に感謝いたします。

And a big thanks to the @SpaceX team and @elonmusk, too!#ispace #月を生活圏に pic.twitter.com/f3MkPxAdkU

