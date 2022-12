Pedidas de matrimonio, llanto y “after party”. Los VIDEOS postconcierto de Bad Bunny

Cientos de fanáticos compartieron en sus redes sociales los momentos más memorables de los conciertos de Bad Bunny en México. Aquí algunas de las historias que más resaltaron.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Los conciertos de Bad Bunny en México no pasaron desapercibidos, ya fuera a causa de las polémicas por los boletos de Ticketmaster o por el emotivo mensaje de agradecimiento del cantante al terminar su gira, sin embargo, ahora han surgido videos de los mismos asistentes que dejan ver por qué se sigue hablando de estos conciertos.

Al igual que en otros eventos de artistas famosos, los fanáticos compartieron clips de sus momentos más memorables o canciones favoritas, tal es el caso de un usuario que decidió grabar cuando se interpretaba la canción “Ojitos lindos” la noche del sábado. Al final de la canción, mientras Bad Bunny decía que “si le tienen amor a alguien, este es el momento de decírselo”, inesperadamente una de las bailarinas fue sorprendida por su pareja, quien le abrazó y le pidió matrimonio frente a todos los asistentes.

Otro de los momentos más comentados en estos días de conciertos del World’s Hottest Tour de Bad Bunny fue el de una mujer acompañada por su esposo, quien evidenció que su pareja no habría soltado una lágrima el día que se casaron, pero sí durante una canción del cantante en Monterrey.

“POV: Tu esposo llora en el concierto de Bad Bunny y el día de su boda no”, dice la descripción de unos cuantos segundos en los que la mujer graba el concierto para luego captar a su esposo limpiándose unas lágrimas. Desprevenido, el hombre voltea y, al darse cuenta, sonríe a la cámara y se limpia otras lagrimitas.

Además de sus presentaciones, el cantante fue captado puertorriqueño fue captado en Ragga by Joy, un bar lounge de la Ciudad de México ubicado en la Plaza Antara, en Polanco, donde el artista disfrutó del “after party“.

Días antes, el bar había compartido en redes sociales que “de forma excepcional estaremos cerrados al público. Ese día habrá un evento privado no organizado por nosotros y por eso nos será imposible recibirlos ese día”.

De acuerdo con lo compartido por usuarios, el lugar fue arreglado con el tema del álbum “Un verano sin ti” y sólo unos cuantos, con invitación especial, pudieron ingresar para ver al cantante, quien se encontraba en una de las áreas más exclusivas del bar.

Ya dentro, Bad Bunny amenizó el ambiente interpretando algunas canciones con música en vivo, entre las que se encontraron “La Neverita”, “Después de la Playa” y “El apagón”.

Al evento privado también asistieron Galilea Montijo, Danna Paola, entre otros famosos.

Uno de los asistentes captó el momento en el que el intérprete de “Yo perreo sola” dijo que le encanta México.

“Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue verdad y mentira: fue verdad porque no me quisiera ir, me encantaría quedarme un rato más; fue mentira porque también quiero irme pa’ casa ya, a Puerto Rico a pasarla cabrón”, expresó.

Hace algunos días, una joven se volvió viral luego de subir al escenario de Monterrey con el cantante. La joven reveló, en un video posterior, su experiencia, y expresó que se decepcionó un poco al conocer al estar tan cerca del cantante y no reconocer algún aroma.

“Él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, dijo.