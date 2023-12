¿Qué buscó el mundo en la red durante 2023? 16 LISTAS de lo más googleado por temas

¿Quiénes fueron los deportistas, actores, cantantes, películas, series, museos, canciones y noticias más buscadas? El buscador reveló los detalles de varias temáticas para hacer un recopilatorio de aquello que el mundo escudriñó en la red durante 2023.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El 2023 en la red, así como en la vida global, estuvo lleno de claroscuros. Así lo reflejan las principales búsquedas en Google, que recopiló, a nivel mundial, lo más solicitado de cada tema por los usuarios de Internet, y ofreció un top ten de cada una. Fue el año en que una nueva guerra comenzó: la que libra Israel contra Hamas y contra el pueblo Palestino, donde las víctimas ya superan las 15 mil en Gaza tan solo. Pero es también el año en que Shakira volvió a “facturar”. El año de la sorpresiva muerte del actor Matthew Perry y también del terremoto devastador en Turquía, que acumuló miles de muertos. Y además fue el año en que un submarino implosionó en el Océano Atlántico cuando intentaba explorar el Titanic, con cuatro personas a bordo.

NOTICIAS MÁS BUSCADAS

El ataque de Hamas en territorio israelí y la respuesta brutal del Gobierno de Netanyahu han sido lo más consultado en Google en este año, a pesar de que la más reciente guerra dentro de este conflicto en Medio Oriente –donde más de 15 mil personas en Gaza han perdido la vida– comenzó el 7 de octubre pasado.

Se le suma en segundo lugar la implosión del submarino Titan de OceanGate, que bajaba regularmente a realizar visitas a las ruinas del Titanic en el Atlántico. Ahí mismo fueron declaradas muertas las 5 personas que viajaban a bordo. El podio lo completó el terremoto en Turquía –y Siria– que dejó más de 50 mil muertos y ciudades arrasadas por completo. A pesar de que, como en México, esta sección fue dominada por tragedias y eventos de la naturaleza, la llegada de India a la Luna con su sonda se coló en noveno sitio:

-Guerra en Israel y Gaza

-Submarino del Titanic

-Terremoto en Turquía

-Huracán “Hilary”

-Huracán “Idalia”

-Huracán “Lee”

-Tiroteo en Maine

-Tiroteo en Nashville

-Chandrayaan-3

-Guerra en Sudán

PERSONAS MÁS BUSCADAS

Ocurrió en los primeros días del año, pero la muerte y resurrección –casi literal– de Damar Hamlin, safety de los Bills de Buffalo, lo colocó como la persona más googleada. El jugador sufrió un paro cardíaco luego de derribar a un adversario durante un partido de la NFL. Hamlin sufrió un paro cardíaco tras un golpe en el partido de su equipo, Buffalo Bills, contra los Cincinnati Bengals. Recuperó el ritmo cardíaco sobre el césped y fue trasladado al UC Medical Center, donde pasó varios meses. En agosto, volvió a jugar con su equipo.

El segundo más buscado fue el actor Jeremy Renner, quien informó también en la primera parte del año que se fracturó más de 30 huesos en el accidente con una quitanieves que sufrió el día de Año Nuevo. Andrew Tate completó el podio, luego de ganar un recurso contra su arresto domiciliario en Rumania, donde es señalado por supuesta violación, tráfico de personas y creación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

En la lista solamente aparecen dos mujeres: la rapera canadiense Lil Tay, por su falsa muerte en agosto, y Jenna Ortega:

-Damar Hamlin

-Jeremy Renner

-Andrew Tate

-Kylian Mbappé

-Travis Kelce

-Jenna Ortega

-Lil Tay

-Danny Masterson

-David Beckham

-Pedro Pascal

LAS MUERTES MÁS GOOGLEADAS

En primer lugar se ubicó el legendario actor de Friends y adicto en recuperación, Matthew Perry. Luego, la brillante Tina Turner. Sinéad O’Connor completó un podio donde también estuvo presente el actor de Euphoria, Angus Cloud.

-Matthew Perry

-Tina Turner

-Sinéad O’Connor

-Ken Block

-Jerry Springer

-Angus Cloud

-Nicola Bulley

-Jane Birkin

-Jimmy Buffett

-Lance Reddick

ACTORES MÁS BUSCADOS

En esta sección el actor de Marvel repitió entre los primeros sitios, junto con Ortega, quien repitió en un top ten. El japonés Ichikawa Ennosuke IV se colocó en el podio, incluso por encima de luminarias como Pedro Pascal Brendan Fraser

-Jeremy Renner

-Jenna Ortega

-市川 猿之助 (Ichikawa Ennosuke IV)

-Danny Masterson

-Pedro Pascal

-Jamie Foxx

-Brendan Fraser

-Russell Brand

-Kiara Advani

-Matt Rife

LOS ATLETAS MÁS BUSCADOS

Además del mencionado Hamlin, en segundo lugar de esta sección se colocó el futbolista francés Mbappé, a pesar de haber perdido la Copa del Mundo en diciembre de 2022 ante Argentina. Travis Kelce, jugador de KC Chiefs en la NFL, se colocó en tercero, sobre todo en los reflectores este año por su noviazgo con la cantante Taylor Swift. En esta lista no aparecen mujeres ente los primeros 10 lugares:

-Damar Hamlin

-Kylian Mbappé

-Travis Kelce

-Ja Morant

-Harry Kane

-Novak Djokovic

-Carlos Alcaraz

-Rachin Ravindra

-Shubman Gill

-Kyrie Irving

LOS VIDEOJUEGOS MÁS BUSCADOS

El esperado desarrollo de un juego de “mundo libre” en el universo de Harry Potter se llevó el premio de más googleado este año con “Hogwarts Legacy”, seguido de “The Last of Us”, la franquicia que este año estrenó además la primera temporada de su serie de televisión.

-Hogwarts Legacy

-The Last of Us

-Connections

-Battlegrounds Mobile India

-Starfield

-Baldur’s Gate 3

-スイカ ゲーム (Watermelon Maker : Fruit Game )

-Diablo IV

-Atomic Heart

-Sons of the Forest

LAS PELÍCULAS MÁS BUSCADAS

El fenómeno “Barbenheimer” colocó a ambas películas como las más googleadas de 2023, primero la dirigida por Greta Gerwig y luego la de Christopher Nolan seguidas de Jawan, un film popular de India que se viralizó en Netflix. Además, se sumó la polémica Sound of Freedom y la múltiple ganadora del Oscar, Todo en todas partes al mismo tiempo:

-Barbie

-Oppenheimer

-Jawan

-Sound of Freedom

-John Wick: Chapter 4

-Avatar: The Way of Water

-Everything Everywhere All at Once

-Gadar 2

-Creed III

-Pathaan

LO MÁS BUSCADO EN MÚSICA

Shakira se separó de Piqué, publicó varias canciones sobre su rompimiento que rompieron récords de reproducciones e incluso llegó a un acuerdo con la Hacienda española para pagar una millonaria multa por evadir impuestos. Además, fue la más buscada en Google en 2023:

-Shakira

-Jason Aldean

-Joe Jonas

-Smash Mouth

-Peppino di Capri

-Gino Paoli

-Tom Kaulitz

-Kellie Pickler

-José Luis Perales

-Anna Oxa

LAS RECETAS MÁS BUSCADAS

-Bibimbap (Corea del Sur)

-Espeto (España)

-Papeda (Indonesia y Papua)

-Bagel enrollado

-Pasta e fagioli (Italia)

-Quiché de coronación (Reino Unido)

-Tacacá (Brasil)

-Pastel de chocolate

-Ashure (Turquía)

-Smelt

LAS CANCIONES MÁS BUSCADAS

-アイドル – Yoasobi

-Try That In A Small Town – Jason Aldean

-Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Shakira and Bizarrap

-Unholy – Sam Smith and Kim Petras

-Cupid – FIFTY FIFTY

-ERE – Juan Karlos

-Kill Bill – SZA

-Rich Men North of Richmond – Oliver Anthony

-Pasilyo – SunKissed Lola

-Seven – Jungkook

EQUIPOS DEPORTIVOS MÁS BUSCADOS

La llegada de Leo Messi, campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, conmocionó al mundo del deporte, ya que el Inter de Miami, su nuevo equipo, en la Liga estadounidense (MLS, por sus siglas en inglés) fue lo más buscado en este apartado, por encima de los perennes Lakers, del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y del campeón de la Champions League, el Manchester City:

-Inter Miami CF

-Los Angeles Lakers

-Al-Nassr FC

-Manchester City F.C.

-Miami Heat

-Texas Rangers

-Al Hilal SFC

-Borussia Dortmund

-India national cricket team

-Boston Bruins

LAS SERIES MÁS BUSCADAS

Aunque la segunda entrega del videojuego The Last of Us llegó a los mercados en 2020, en plena pandemia, la adaptación a la televisión por parte de HBO fue lo más buscado en 2023, por encima de Miércoles, la serie sobre la hija de Los Locos Adams, y del hit de Netflix Ginny y Georgia:

-The Last of Us

-Wednesday

-Ginny & Georgia

-One Piece

-Kaleidoscope

-King the Land

-The Glory

-That ’90s Show

-The Fall of the House of Usher

-Shadow and Bone

CANCIONES MÁS BUSCADAS POR “TARAREO”

Google estrenó una versión de su buscador para aquellas personas que no reconocieron una canción ni por su nombre, ni por una parte de la letra… pero sí al tararearla:

-Bones – Imagine Dragons

-Kesariya – Arijit Singh

-アイドル – YOASOBI

-Maan Meri Jaan – King

-Believer – Imagine Dragons

-Mockingbird – Eminem

-Until I Found You – Stephen Sanchez

-Pasoori – Ali Sethi

-Shinunoga E-Wa – Fujii Kaze

-Instasamka / Turn Off The Phone / Tik Tok Version – Pablix

LOS PARQUES MÁS BUSCADOS EN GOOGLE MAPS

-Park Güell, Barcelona, España

-Central Park, NYC, Nueva York

-Hyde Park, London, United Kingdom

-El Retiro, Madrid, Spain

-Villa Borghese, Rome, Italy

-Parque Nara, Nara, Japan

-Cubbon Park, Bengaluru, India

-Red Rocks Parque y Anfiteatro, Morrison, Colorado

-Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil

-Bryant Park, NYC, Nueva York

LOS ESTADIOS MÁS BUSCADOS

-Camp Nou, Barcelona, España

-Santiago Bernabéu, Madrid, España

-Wembley Stadium, Londres, Reino Unido

-Tokyo Dome, Tokyo, Japón

-San Siro, Milano, Italia

-Estadio Narendra Modi, Ahmedabad, India

-Madison Square Garden, NYC, Nueva York

-Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Reino Unido

-Stade de France, Saint-Denis, Francia

-Emirates Stadium, Londres, Reino Unido

LOS MUSEOS MÁS BUSCADOS

-Museo de Louvre, París, Francias

-The British Museum, Londres, Reino Unido

-Musée d’Orsay, París, Francia

-Museo de Historia Natural, Londres, Reino Unido

-teamLab Planets, Tokio, Japón

-Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos

-Museo Nacional del Prado, Madrid, España

-Van Gogh Museum, Ámsterdam, Países Bajos

-Museo de Historia Natural, NYC, Nueva York

-Casa de Ana Frank, Ámsterdam, Países Bajos

LAS BÚSQUEDAS GLOBALES HISTÓRICAS

Este año, para celebrar el 25 aniversario de Google, el buscador también revisó históricamente los datos más buscados de todos los tiempos. Para elaborar este listado, analizaron “la suma de millones de consultas de búsqueda desde 2004”. En el listado destaca una mexicana: la pintora Frida Kahlo.

Estos fueron los resultados:

-Signo zodiacal más buscado: Leo

-Atleta/ deportista más buscado: Cristiano Ronaldo

-Bebida más buscada: Café

-Emoji más buscado: Corazón rojo

-Pintora femenina más buscada: Frida Kahlo

-Video musical más buscado: Thriller

-Receta más buscada: Receta de pastel

-Canción más buscada: “Las mañanitas”

-Superhéroe más buscado: Hombre araña

-Videojuego más buscado: Minecraft

-La boyband más buscada: BTS

-Vestido más buscado: Vestido de Kate Middleton

-Álbum más buscado: Drake

-Icono de la moda más buscado: Rihanna

-Activista más buscada: Greta Thunberg

-Portada de álbum más buscada: Abbey Road

-Película biográfica más buscada: El lobo de Wall Street

-Elenco más buscado: Harry Potter

-Ciudad más buscada: Nueva York

-Fandom más buscado: Justin Bieber

-Ganadora del Grammy más buscada: Beyoncé

-Piloto de Fórmula 1 más buscado: Michael Schumacher

-Cantante más buscado: Freddie Mercury

-Monumento más buscado: Torre Eiffel

-Obra de arte más buscada (excluyendo obras de teatro): Mona Lisa

