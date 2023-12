AMLO descarta ordenar seguridad extra en Sinaloa por muerte de la madre de “El Chapo”

López Obrador expresó su respeto a la madre de “El Chapo” Guzmán, y no quiso dar más comentarios del tema, por la polémica que se ha desatado desde que se estrecharon la mano en Badiraguato.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que no habrá seguridad extra en Sinaloa, luego de la muerte de María Consuelo Loera Pérez, madre del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, ayer a los 94 años de edad.

El mandatario descartó enviar más elementos de seguridad la zona de Badiraguato o Culiacán, pues, según dijo, “hay vigilancia siempre” por parte de la Guardia Nacional.

“No [habrá seguridad extra]. Hay en Sinaloa y en todo el país vigilancia siempre. Ahora se cuenta con la Guardia Nacional. Son cerca de 130 mil elementos y tenemos la ventaja de que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa nos ayudan en labores de seguridad pública. No debe de olvidarse que cuando llegamos al Gobierno y durante mucho tiempo la Constitución no permitía que los soldados y los marinos ayudar en labores de seguridad pública, se llevó a cabo una reforma constitucional, y esto permite que nos ayuden soldados y marinos en labores de seguridad pública. Por eso hemos ido avanzando, enfrentando el flagelo de la violencia y de todos los errores que se cometieron en el pasado, sobre todo por corrupción, en el manejo del problema de la inseguridad y de la violencia en el país”, comentó.

Asimismo, López Obrador expresó su respeto a la madre de “El Chapo” Guzmán, y no quiso dar más comentarios del tema, por la polémica que ha desatado su breve acercamiento con Consuelo Loera en una ocasión que acudió a Sinaloa.

“Pues respeto a la familia. Ya la señora [Consuelo Loera], estaba leyendo, pues grande. Y no tengo más comentarios. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar. Y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal de amor al pueblo. Y sólo siendo buenos podemos ser felices”, expresó.

Ayer, se confirmó que María Consuelo Loera Pérez falleció a los 94 años de edad, tras permanecer hospitalizada por varias semanas en Culiacán, Sinaloa.

Fue alrededor de las 14:30 horas cuando el personal médico habría informado su deceso a servicios de emergencia a través del 911.

Las primeras versiones señalan que estaba siendo nebulizada por su delicado estado de salud, aunque reportaron que su muerte fue por causas naturales.

En el 2021, doña Consuelo se contagió de la COVID-19 cuando presuntamente asistió a una misa religiosa en La Tuna, Badiraguato, lugar del que era originaria y donde se prevé que se realice su funeral.

Desde entonces, se dijo que las secuelas del coronavirus perjudicaron su salud, a tal grado de que unas semanas tuvo que ser trasladada a Culiacán, donde permaneció bajo observación médica por casi dos semanas.

Su hijo “El Chapo” Guzmán y su nieto Ovidio Guzmán se encuentran en una prisión de Estados Unidos, luego de que fueron extraditados para ser juzgados, por tráfico de drogas. Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Colorado, mientras que Ovidio aún está en las primeras etapas de su proceso penal.

En el 2019, dos años después de la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, Loera Pérez agradeció a López Obrador y a la Embajada de EU haberle otorgado una visa huanitaria para poder reunirse con su hijo.

“Doy gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Embajada de Estados Unidos porque me dieron el permiso”, dijo la señora afuera de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

La madre del líder criminal apareció en público en marzo de 2020 por última vez, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador se acercó a ella durante una de sus visitas a Badiraguato. “Yo te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, le dijo el titular del Ejecutivo.

Las imágenes han causado revuelo porque en el pasado Loera intentó comunicarse con López Obrador, quien en febrero le ofreció ayuda para tramitar una visa humanitaria que le permitiera visitar al capo en Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua desde julio pasado.

La polémica se agudizó porque fuentes policiales estiman que el 29 de marzo es el cumpleaños de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” al que las autoridades mexicanas intentaron capturar en un fallido operativo el pasado 17 de octubre, cuando el Cártel de Sinaloa desató la violencia en Culiacán para exigir, y lograr, su liberación.

Tras la divulgación del video, reporteros abordaron a López Obrador en el aeropuerto de Culiacán para cuestionarlo sobre el saludo a Consuelo Loera, a lo que él respondió con una negativa con su dedo.

El gobernante mexicano también generó controversia en septiembre de 2019 cuando aplaudió la supuesta iniciativa de “El Chapo” de donar su riqueza a las comunidades indígenas.

Además, López Obrador desde febrero del 2019 ofreció programas de desarrollo para Badiraguato, con el objetivo adicional de evitar la estigmatización del municipio, que el exlíder del Cártel de Sinaloa consideraba como su domicilio hasta su detención, el 8 de enero de 2016.