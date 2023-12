Aliados del opositor ruso Alexei Navalny acusan su desaparición desde hace seis días

Por Dasha Litvinova

TALLIN, Estonia (AP).— El paradero del destacado opositor ruso, Alexei Navalny, se desconoce desde este lunes, después de que funcionarios del penal donde cumple su condena dijeron a uno de sus abogados que ya no está en la lista de reclusos, según informó su vocera.

Pasó casi una semana desde que la portavoz, Kira Yarmysh, se puso en contacto con Navalny. Los funcionarios de prisión “se niegan a decir a dónde lo trasladaron”, publicó ella en la red social X, antes Twitter.

A un abogado de Navalny que esperaba en otra colonia penitenciaria donde podría haber sido trasladado le dijeron que en la instalación no había ningún recluso así, dijo Yarmysh. “Aún no está claro dónde está Alexei”, escribió.

