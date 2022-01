“Puede ser necesario” actualizar vacunas contra variantes: grupo asesor de la OMS

Madrid, 12 de enero (Europa Press).- El Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha defendido que “puede ser necesario” actualizar las vacunas con el objetivo de adaptarlas a Ómicron y futuras nuevas variantes.

En un comunicado, este panel de expertos resalta, en primer lugar, la necesidad de desarrollar vacunas contra la COVID-19 que “tengan un alto impacto en la prevención de la infección y la transmisión, además de la prevención de la enfermedad grave y la muerte”.

A juicio de este grupo de científicos, las futuras vacunas contra la COVID-19 deben basarse en cepas genética y antigénicamente próximas a las variantes del SARS-CoV-2 en circulación; ser más eficaces en la protección contra la infección para reducir la transmisión en la comunidad y la necesidad de adoptar medidas sanitarias y sociales; o provocar respuestas inmunitarias amplias, fuertes y duraderas para reducir la necesidad de sucesivas dosis de refuerzo.

Asimismo, otras opciones que contemplan son una vacuna multivalente que contenga antígenos de diferentes variantes del SARS-CoV-2; y, por último, una vacuna universal contra el SARS-CoV-2. “Es la opción más sostenible a largo plazo que sería efectiva a prueba de todas las variantes”, defienden.

