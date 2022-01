“Omo I”, restos más antiguos de Homo sapiens, serían de más de 230 mil años

Londres, 12 ene (EFE).- Los restos de Homo sapiens más antiguos, hallados en el este de África, podrían tener una edad superior a los 230 mil años, según el nuevo cálculo efectuado por un equipo internacional de expertos que publica este miércoles la revista Nature.

Este equipo de trabajo, liderado por expertos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), dató las capas de ceniza volcánica situadas por encima y por debajo del lugar donde quedó enterrado “Omo I”, una zona del valle del Rift de gran actividad volcánica y rica en restos de los primeros humanos.

“Usando estos métodos, la edad generalmente aceptada de los fósiles de Omo es de menos de 200 mil años, pero ha habido mucha incertidumbre respecto a esta fecha”, explica en un comunicado la vulcanóloga Céline Vidal, principal autora del estudio.

Nos sorprendía un origen de H sapiens de ~300 ka (Jebel Irhoud), y resulta que el "clásico" Omo-1 ha sido redatado en 233 ka (antes 197 ka):

Earliest human remains in eastern Africa dated to more than 230,000 yrs ago https://t.co/IYKFeIbOTg

📷 Day & Stringer reconstruction pic.twitter.com/X7RaINxFY2

— Roberto Sáez (@robertosaezm) January 12, 2022