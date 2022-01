VIDEO: Will Smith comparte el tráiler oficial y la fecha de estreno de Bel-Air

Por Susana Zepeda

Saltillo, 12 de enero (Vanguardia).- Bajo la producción de Jada Pinkett y Will Smith este año se lanzará Bel-Air, el remake de la serie El Príncipe del Rap y contará con la participación de Jabari Banks como Will.

El protagonista de la serie es un joven de Filadelfia y la historia nos muestra cómo tiene que aprender a vivir con las personas de Bel-Air, un barrio lujoso en Los Ángeles. Después de varios meses de intriga y especulaciones, se lanzó el primer tráiler de lo que se verá en este reboot.

Diferentes plataformas como Netflix, HBO Max, y más quisieron tenerlo en su catálogo, no obstante, se estrenará el 13 de febrero en Peacock. Además de Jabari Banks, el elenco lo conforma Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar y Jimmy Akingbola.

La serie busca ser una “reinvención dramática”, que profundizará en los “conflictos, emociones y prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de sitcom de 30 minutos, sin dejar de ofrecer guiños a la producción original”. En el avance puede escucharse a Smith recitando de forma dramática el tema original de la ficción creada por Andy y Susan Borowitz.

Este reboot nació como un homenaje a la serie. En 2019, Morgan Cooper lanzó un corto fan que mostraba cómo hubiera sido El príncipe de Bel-Air de haber sido una serie dramática. Cooper buscó un estilo similar al cine de Ryan Coogler. Esta versión causó sensación en la red, tanta que provocó curiosidad al propio Will Smith, quien decidió apoyar esta versión.

Yooooo feeling so much gratitude. It's hard to find the words, just thankful and very proud to present the official BEL-AIR trailer!!! Big S/O to this amazing cast and crew, can't WAIT for ya'll to see the show on Super Bowl Sunday (2/13) – only on @peacockTV! pic.twitter.com/u7zxTGDu6q

— Morgan Cooper (@cooperfilms) January 11, 2022