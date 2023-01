RU descarta supuestos contactos con Grecia para devolución de mármoles del Partenón

Madrid, 11 Ene. (EUROPA PRESS).- La Ministra de Cultura británica, Michelle Donelan, ha afirmado este miércoles que los mármoles expoliados del Partenón pertenecen a Reino Unido, por lo que no deberían devolverse a Grecia, y ha descartado los supuestos contactos con las autoridades griegas para un intercambio cultural.

Las especulaciones sobre un posible acuerdo inminente sobre los Mármoles de Elgin se han sucedido en los últimos días después de que un periódico griego informara de conversaciones entre George Osborne, presidente del Museo Britanico, y las autoridades griegas.

El Museo Británico, que alberga una de las colecciones de patrimonio histórico más importantes del mundo, estaría así dispuesto a hacer un intercambio por el que Atenas recuperaría los mármoles a cambio de un préstamo a Londres de otras piezas.

My first visit to the British Museum today coincided with the news it will not repatriate the Parthenon marbles. Seeing them displayed in this museum was more galling than I anticipated, another country’s critical heritage still being held hostage by a once imperial power. pic.twitter.com/897WkJ4ed6

