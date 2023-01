Países deben continuar secuenciando la COVID porque “no va a desaparecer”, alerta OMS

Madrid, 12 Ene. (EUROPA PRESS).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha solicitado a todos los países que sigan secuenciando al coronavirus y realizando pruebas a la población porque el virus “no va a desaparecer”.

En rueda de prensa, Tedros ha analizado los tres años de pandemia de la COVID-19, destacando que, si bien actualmente los países no pueden seguir con el ritmo de secuenciación y pruebas que en los meses más duros de la pandemia, o incluso cuando apareció la variante Ómicron, es necesario seguir compartiendo entre todo el mundo los datos de secuenciación.

3 years ago, the first SARS-CoV-2 sequence was shared. Today, sequencing remains vital. We urge all countries to keep testing & sharing sequences. We understand efforts won’t be as intense as before but we can’t beat this virus with our eyes closed. https://t.co/ESBZSWZWZh pic.twitter.com/gI6TnQcAXS

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 12, 2023