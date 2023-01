UNAM confirma muerte de alumna en la Prepa 2; suspenden clases y FGJ-CdMx investiga

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre el fallecimiento de una de sus alumnas, ocurrido dentro de una de las aulas del la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) “Erasmo Castellanos Quinto”, tras un desvanecimiento.

De acuerdo con la UNAM, el deceso ocurrió alrededor de las 7:15 horas, luego de que Alexandra “N”, alumna de la institución, sufriera un desvanecimiento y convulsionara en el suelo.

Según lo reportado por la institución, el médico del plantel acudió de inmediato a la emergencia, pero al llegar se percató de que la alumna de 17 años ya no mostraba signos vitales.

Las autoridades del plantel dieron aviso a los familiares de la menor, a quienes se les brindaría asesoría jurídica.

Además, la UNAM anunció la suspensión de clases y la evacuación del alumnado en el plantel para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) realizara sus “diligencias periciales correspondientes” en la preparatoria.

Por su parte, la FGJ-CdMx informó que ya está integrando una investigación por lo ocurrido y que personal ministerial, pericial, de la Policía de Investigación (PDI) y de atención a víctimas se encuentra en las instalaciones.

cuando llegó las autoridades de la prepa no la dejaron entrar cuando ya estaba afuera y ellos marcaron a otra ambulancia que llegó UNA HORA DESPUÉS, si no sabes, no desinformes:)

— ¿? (@ximmalm) January 12, 2023