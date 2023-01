Mejía “está en su derecho” de ser candidato en Coahuila: AMLO; él respalda a Guadiana

El mandatario López Obrador señaló que en caso de que Mejía Berdeja decida ser candidato para la gubernatura estatal de 2023, su Gobierno nombrará a otro Subsecretario de Seguridad que continúe informando en la sección “Cero Impunidad”.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- “Está en su derecho y es libre”, expresó este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado en su rueda de prensa diaria sobre si el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dejaría su cargo para competir por la gubernatura de Coahuila el próximo año, pero ya no por Morena, partido que decidió entregar la candidatura a Armando Guadiana Tijerina.

“Es muy probable, no he hablado con él, pero me enteré que aspira a ser candidato de Coahuila”, dijo el mandatario federal frente a medios de comunicación. “¿Del PT?”, le preguntaron, pero el Presidente respondió: “No sé por qué partido”.

“Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho. Desde luego si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros. O sea, ya no va a desempeñarse como Subsecretario”, añadió.

En ese sentido, López Obrador señaló que en caso de que Mejía Berdeja decida ser candidato para la gubernatura estatal de 2023, su Gobierno nombrará a otro Subsecretario para que continúe con “el mismo plan sobre informar” cómo se está “castigando a quienes cometen delitos en la sección de Cero Impunidad”.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que no ha tenido la oportunidad de hablar con Ricardo Mejía, pero adelantó que mañana se podría saber cuál fue la decisión final del funcionario y así tener listo el relevo.

Además, el Presidente reiteró su apoyo a quien participa en la encuesta morenista para ser elegido o elegida como candidato o candidata a algún comicio. Dicho método fue utilizado para buscar al abanderado que competirá en las elecciones de Coahuila. El ganador del sondeo fue el Senador Guadiana Tijerina dejando atrás a Mejía Berdeja.

“Decir también con mucha claridad que a título personal, yo apoyo para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan. El que gana, ese merece ser apoyado porque es un asunto, aunque partidista, estatutario, y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta, pues ese es el que debe de recibir el apoyo, no del Gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia”, indicó.

—¿Le ha dicho algo el señor Mejía Berdeja? ¿Ha hablado con usted en las últimas horas?— preguntó.

—No, no, no, pero está en su derecho y es libre, y no tiene ningún impedimento. Nada más que si ya no podría estar de Subsecretario— respondió el mandatario.

Y repitió: “Que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta, a título personal porque tengo licencia de mi movimiento, de mi partido, al que quiero mucho”.

El Presidente consideró prudente repetirlo para que no se preste a interpretaciones.

“Entonces esto no es un asunto de amistad. Esto no es una cuestión de que somos compañeros. No. Estamos en un proceso de transformación. Lo más importante es eso: buscar el cambio verdadero en el país. Y no es un asunto de que yo tengo este deseo y nada más soy yo. No. Somos millones y lo más importante es la transformación, lo más importante es México, lo más importante es el pueblo de México, lo más importante son los pobres de México, lo más importante es acabar con la corrupción en el país, lo más importante es que haya felicidad en los mexicanos. Eso es lo más importante”.

“Cada quien es libre”, concluyó.

Ayer, una fuente cercana al Subsecretario Ricardo Mejía confirmó a SinEmbargo que el funcionario afina detalles para competir por la gubernatura de Coahuila pero ya no por Morena.

Mejía Berdeja había informado recientemente a sus compañeros en la dependencia que sí estaba en un “periodo de reflexión”, y de hecho lleva ya un tiempo que no aparece en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no está confirmado que ambos eventos estén relacionados. El funcionario tiene apenas unos días para renunciar y dedicarse a sus aspiraciones personales. Los partidos Verde (PVEM) y del Trabajo (PT), que en teoría son socios de Morena, le prestaría su registro para competir, aunque una fuente dijo que estaría en pláticas con Movimiento Ciudadano (MC).

“Está negociando con varios partidos. La realidad es que hasta el Presidente hizo lo que pudo para que aceptara el resultado de la encuesta interna. Parece que fueron más poderosas las ganas”, dijo la fuente a SinEmbargo.

La elección de Guadiana se definió mediante un conjunto de encuestas, pero aún así hubo inconformidades. En Morena se intentó acercar al Subsecretario, según la misma fuente. El exdiputado federal Fernando Salazar, otro de los aspirantes, aceptó ser coordinador de campaña y Mejía Berdeja rechazó quedar como delegado especial de Morena para el proceso electoral estatal. Ya para entonces estaba negociando.

La mayoría de las encuestas colocaba a Mejía Berdeja en tercer lugar de las preferencias internas; otras, en el segundo. Pero el 12 de diciembre pasado, Ricardo Mejía dijo que los resultados de la encuesta de Morena para definir al candidato revelaban que se trató de una “encuesta sesgada“. En un video, el funcionario federal consideró que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, “van en contra de la Cuarta Transformación”, y acusó a Guadiana Tijerina de “cohabitar con el enemigo”, refiriéndose a los priístas Miguel Riquelme Solís, Rubén Moreira, Manolo Jiménez y Chema Fraustro.

“Pues bien, ¿cómo va a defender la Cuarta Transformación alguien que cohabita con los enemigos y adversarios de Cuarta Transformación? Pues bien, nada de eso se tomó en cuenta por parte de la Comisión de elecciones”, dijo.

En septiembre, en entrevista, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Subsecretario dijo que a pesar de haber concluido sus mandatos desde hace varios años, los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, junto a sus hermanos Carlos y Álvaro, mantienen el control en diversos ámbitos del estado, sobre todo en los espacios de poder político.

“Rubén, que es el cacique mayor, exgobernador y hoy líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Está también Carlos Moreira que es el cacique sindical del magisterio, ha controlado por el mismo periodo tres secciones sindicales. Álvaro es quien interviene el Congreso y es el operador territorial priista de Saltillo, Saltillo es el bastión del PRI, la principal plaza desde que estaba Humberto Moreira como Alcalde de Saltillo, consolidaron una base muy fuerte. Y Riquelme, que si bien tiene su propio espacio, al final es subordinado de toda esta triada que controla al estado”, dijo.

De acuerdo con él, Guadiana Tijerina es uno más en el equipo de “los Moreira”.