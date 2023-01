Fiscal especial investigará caso de documentos clasificados hallados en casa de Biden

Por Zeke Miller y Michael Balsamo

Washington, EU, 12 de enero (AP) — El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró este jueves a un Fiscal independiente para que investigue el hallazgo de documentos clasificados en la vivienda del Presidente Joe Biden en Delaware y en una de sus oficinas en Washington.

Horas antes, Biden reconoció que un documento con marca de “secreto” de su época como Vicepresidente fue encontrado en su “biblioteca personal” en su casa en Wilmington, Delaware, junto con otros documentos encontrados en su garaje.

Hace tres días, se reveló que también se encontraron archivos confidenciales en donde antes era el despacho de Biden en Washington.

Garland dijo que los abogados de Biden informaron al Departamento de Justicia el jueves por la mañana sobre el descubrimiento de un documento clasificado en la casa de Biden.

Robert Hur, un exfiscal federal designado por el expresidente Donald Trump en Maryland, dirigirá la investigación y reemplazará al principal Fiscal del Departamento de Justicia en Chicago, John Lausch, a quien el departamento había designado originalmente para investigar el asunto. Hur comenzará su trabajo pronto.

“Las circunstancias extraordinarias aquí requieren el nombramiento de un abogado especial para este asunto”, dijo Garland, y agregó que Hur está autorizado a investigar si alguna persona o entidad violó la ley.

Por su parte, Hur prometió trabajar rápida y exhaustivamente, “sin miedo ni favoritismo”.

El nombramiento de otro Fiscal especial para investigar el manejo de documentos confidenciales es un giro notable de los acontecimientos, legal y políticamente, para un Departamento de Justicia que ha pasado meses investigando por qué Trump tenía en su mansión en Florida más de 300 documentos marcados como secretos.

No dijo cuándo se encontró la última serie de documentos, solo que sus abogados terminaron de revisar los posibles lugares de almacenamiento el miércoles por la noche. Los abogados encontraron el primer conjunto el 2 de noviembre, días antes de las elecciones intermedias, pero esto se supo hace apenas tres días.

Richard Sauber, asesor especial del Presidente, dijo que después de que los abogados personales de Biden encontraron los documentos iniciales, examinaron otros lugares donde pudieran haber sido enviados otros documentos después de que Biden dejó la Vicepresidencia en 2017.

Biden JUST ADMITTED that he stored classified documents, taken from when he was VP, in his Delaware home locked in his garage with his Corvette! He ADMITTED he took classified documents! The VP doesn't have the power to declassify documents! #BidenClassifiedDocuments pic.twitter.com/t0kmyDtrg9

El asesor dijo que se encontró una “pequeña cantidad” de documentos con marcas clasificadas en un espacio de almacenamiento en el garaje de Biden en Wilmington y en otro sitio. Biden reveló después que el otro sitio era su biblioteca personal.

Sauber y Biden dijeron cada uno por su lado que el Departamento de Justicia fue “notificado inmediatamente” después de que se localizaron los documentos y que los abogados del departamento tomaron la custodia de los registros. El primer lote de documentos ya fue entregado a la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Independientemente de la revisión del Departamento de Justicia, la revelación de que Biden posiblemente manejó mal documentos clasificados o presidenciales será un dolor de cabeza político para Biden, quien ha calificado de “irresponsable” al anterior mandatario Donald Trump por mantener cientos de documentos clasificados en su club privado en Florida.

A principios de esta semana, la Casa Blanca confirmó que el departamento estaba revisando “una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas” que se encontraron en donde era la oficina de Biden en Washington. Los abogados de Biden descubrieron el material en las oficinas del Centro Penn Biden y luego llamaron de inmediato a los Archivos Nacionales sobre el descubrimiento, dijo la Casa Blanca.

Biden says the classified documents stored in his Corvette garage in Delaware are fine because "it's not like they're sitting out on the street."

That's not the issue, Joe.

You didn't have the authority to declassify and store them in private locations across the Northeast!

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) January 12, 2023