VIDEO de Shakira con Bizarrap acumula millones de vistas y ganancias en solo 24 horas

En 24 horas, la sesión de Shakira con Bizarrap reunió 50 millones de reproducciones y miles de dólares que van en aumento.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Con un tercer sencillo que hace referencia al exfutbolista español Gerard Piqué, Shakira continúa sanando a través de su música y ganando dinero por su reciente sesión con Bizarrap.

Con sus nuevas canciones, la cantante colombiana busca empoderar a quienes pasan por una ruptura amorosa, y los invita a dejar el luto para enfocar su energía en seguir generando recursos: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”.

Con la sesión #53 de BZRP, la misma Shakira había ganado unos miles de dólares en tan solo 12 horas, mismo que irían en aumento.

¿CUÁNTO GANÓ SHAKIRA?

Con este tercer tema que hace alusión al exfutbolista español, la colombiana y el argentino llevan más de 50 millones de visualizaciones en YouTube y -desde hace un día- son el #1 en tendencias de música en la plataforma.

Todas después de que Shakira dijera que ya no se llora, que se factura pic.twitter.com/V4w4qgxCWq — nxhI4💋 (@_nxhI4_) January 12, 2023

Por este número de reproducciones, se obtendrían unos 34 mil 500 dólares (650 mil 506 pesos mexicanos, aproximadamente), de acuerdo con el portal Digital Music News, que señala que YouTube paga 0.00069 por cada reproducción.

A lo anterior, se le sumarían las cifras conseguidas en otras plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre otras, que continúan subiendo, por lo que se estima que el sencillo de la colombiana podría superar la sesión protagonizada por el cantante español Quevedo.

¿Y EN OTRAS APLICACIONES?

En Tidal, el servicio de música que más paga, se ganan 0.01284 dólares por reproducción; mientras que Apple asegura pagar un promedio de 0.01 dólares por cada vez que la escuchan, mientras que Amazon pagaría 0.00402 dólares por reproducción.

La historia de Shakira y Pique, que terminó después de 12 años de relación y dos hijos -Sasha y Milan-, tiene un nuevo capítulo. La cantante colombiana presentó ayer su más reciente tema en colaboración con el DJ y productor argentino Bizarrap.

En el tema titulado “BZRP Music Sessions #53” Shakira expone diversos detalles de su relación con Piqué y se da tiempo para exhibir también a Clara Chía, la nueva pareja sentimental del jugador, con quien habría iniciado un romance incluso antes de terminar con la cantante.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, menciona otro de los versos.

La canción se volvió tendencia en redes sociales, acumulando casi cuatro millones de reproducciones en YouTube una hora después de su lanzamiento.

En junio de 2022, Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué después de 12 años de relación y con quién procreó. a sus dos hijos: Sasha y Milan.