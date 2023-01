El triunfo en el panel detonará la industria de autos eléctricos: Tatiana Clouthier

Este miércoles, México y Canadá ganaron a Estados Unidos en el panel por reglas de origen de autos bajo el marco del T-MEC; el anuncio del panel de solución de disputas confirmó que la interpretación estadounidense de las normas es “inconsistente” con el acuerdo comercial regional.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aplaudió este jueves la victoria de México y Canadá sobre Estados Unidos en el panel por reglas de origen de autos bajo el marco del pacto comercial de América del Norte, conocido como T-MEC, y previó que este triunfo detonará la industria de vehículos eléctricos, entre otros desarrollos.

“Es para aplaudirle a México y Canadá por el gran triunfo que beneficiará a la economía regional, pero sobre todo dando razón a los dos países”, dijo Clouthier en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La exfuncionaria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de un tema “súper relevante para el país” y los resultados “muy importantes. “Van a traer un apoyo o un impulso aún mayor a la economía”, completó. El panel, dijo, se realizó a medidos de noviembre, pero los resultados se fueron posponiendo debido a las elecciones intermedias en Estados Unidos y la inminente Cumbre de América del Norte entre los mandatarios de los tres países, a la que calificó como “éxito rotundo”.

Hace un año, Canadá y México presentaron una queja contra Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz en virtud del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor en 2020.

La Secretaría de Economía (SE) confirmó el anuncio a través de un comunicado el miércoles en el que precisó que los socios comerciales recibieron el Informe Final sobre reglas de origen del sector automotriz, el cual se hizo público formalmente ayer. La interpretación estadounidense de las normas es “inconsistente” con el T-MEC, dijo el panel en su fallo.

Con el Plan Sonora, señaló Clouthier, también se fortalecerá el desarrollo de carros eléctricos, ahí crece la posibilidad de desarrollar más la economía y resaltó la intención de Canadá de reforzar la presencia de empresas en México, con lo cual “se viene a fortalecer la política industrial”.

“Esto tiene una repercusión importante que va a casi, lo puedo decir, en concordancia con lo que acordaron en la Cumbre las tres cabezas de los países: si están hablando de fortalecer región esto lo fortalece. La industria automotriz y de autopartes es una industria súper poderosa”, destacó.

La Secretaría de Economía informa que el día de hoy se publicó el Informe Final del Panel del TMEC en relación a las reglas de origen del sector automotriz.https://t.co/N0gANtixnC pic.twitter.com/FHtPGveu2W — Economía México (@SE_mx) January 11, 2023

A partir del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que firmaron los países norteamericanos hace casi 30 años, que luego se actualizó al T-MEC, Clouthier recordó que la industria automotriz fue una de las que más ímpetu consiguió, pues actualmente genera un millón de empleos directos en México, así como seis millones de trabajos indirectos y tiene una repercusión del 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además de los estados cuyas economías dependen de forma directa –como Nuevo León o Guanajuato–, el estado de Sonora será un “detonante más” a través del Plan Sonora. “Esto representa que los empleos se fortalezcan. Los salarios se han mejorado, ya no es maquila, son empleos mucho mejor pagaos y el T-MEC ha ido cerrando, gracias al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de mejorar las condiciones laborales”, ahondó Clouthier.

“Entre los acuerdos en la Cumbre viene toda la parte económica, se busca fortalecimiento de cadenas de suministro: elevar contenido regional, con visión de integración mayor que el Presidente pone de fortalecer de América, con esto quiero decir todo el continente”, aseveró la exfuncionaria.

“Otro acuerdo es el de la movilidad de trabajadores o profesionistas: son varias vertientes, son trabajadores de campo que van y vienen a Canadá. Cuando vienen son gente con inversiones, negocios, ya sabe que cierta temporada van a trabajar y regresan, pero sigue desarrollando su economía aquí”, explicó.

También están las personas que vinieron a México a ejercer su trabajo desde aquí y “se facilita entrada a Canadá y Estados Unidos. Esta movilidad laboral será muy benéfica, esto traerá mas desarrollo, en parte en el sector inmobiliario, en los supermercados, en el consumo y el turismo”, dijo.

Por último, también se tendrá que atender “la parte escabrosa”, en referencia al fentanilo, “que se maneja desde la perspectiva de seguridad, pues ha sido una política distinta la del actual Gobierno mexicano, indicó Clouthier, donde se busca atacar el problema desde la raíz”.

SÍ SE USAN ENERGÍAS RENOVABLES, DICE EXSECRETARIA

Clouthier también resaltó que en México se habla poco de que sí se trabaja con energía renovables. “Se hizo tanto ruido con la Reforma Eléctrica que no se habló de esto que sí se está haciendo, son más de 20 hidroeléctricas las que se están modernizando, 50 por ciento del Tren Maya se alimentará con campos solares, ya en Sonora se esta instalando el campo solar. Con el Plan Sonora se habla no solamente de vehículos eléctricos, sino de baterías, con todo esto del litio, y hacer dos campos mas de los planteados, de esta magnitud, que alimentarían a Baja California, como venderle energía limpia a Arizona. Poco se habla y escucha”, aseveró.

Clouthier reiteró que en el país “ya están produciéndose o utilizando energías limpias”, pero los comunicados de la Secretaría de Energía “no tienen la amplitud de difusión porque parecería que lo que se quiere escuchar es que se usa puro carbón”. “Es un eco, los seres humanos queremos escuchar en lo que tenemos la razón, por eso la gente contra el proyecto de la Cuarta Transformación quiere tener la razón por eso no nos escucha”, argumentó.

Sobre su participación política rumbo a las elecciones en 2023 y las presidenciales de 2024, donde también se renovarán ambas Cámaras del Congreso, dijo que sigue “en la porra” como había anunciado a su salida de la Secretaría de Economía en octubre pasado. “Soy ciudadana de tiempo completo, es hacer ciudadanía que busca el bien de la patria y soy promotora de este proyecto, no se necesita estar en el palco para poder hacer que la patria se mueva, estoy haciendo muchas cosas”, expresó.

Sobre un posible escaño en el Congreso, dijo que “ese no es el tema”. “Siempre he estado comprometida a hacer lo que me toque hacer y estoy comprometida, cualquier cosa en términos electorales seria en el camino de que apoyaría al Presidente”, reiteró.

Además, sobre los recientes accidentes y problemas que ha sufrido el Metro de la Ciudad de México, dijo que “hay muchas casualidades”, “La doctora [Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno] ha sido cuidadosa, pero hay cosas que empiezan a pasar y dicen ‘no jala’, hay casualidades curiosas. Se le estima en el estado, mi hija estaba muy impresionada con la doctora cuando fuimos a un evento aquí. Es lo que ve la gente cuando ve, los resultados, pero sigue teniendo retos, con la magnitud de la Ciudad de México, no se puede negar que son retos enormes”, finalizó.