Los Hank son ejemplo de lo podrido en México. Ahora la Gobernadora de BC los hizo 4T

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- “Un político pobre es un pobre político”, es una frase que de inmediato reconocen cientos de mexicanos. Enmarcó el actuar de una generación de políticos provenientes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque la pronunció uno de los suyos: Carlos Hank González.

Gobernador del Estado de México (1969-1975) y Secretario de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Hank González logró con esas palabras describir a la clase política que llegó a cargos públicos para enriquecerse y buscar beneficios propios antes que cumplir las promesas que hicieron para ser elegidos.

Carlos Hank murió en agosto de 2001. Luego de él, su hijo Jorge Hank Rhon decidió continuar por el camino de la política. Aunque su negocio principal han sido los Casinos Grupo Caliente, en 2004 decidió postularse para Presidente Municipal de Tijuana, Baja California. Y ganó.

En ese periodo acumuló fuertes acusaciones, como el tener vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de animales y el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda.

Aunque intentó ser Gobernador de Baja California, sus oportunidades políticas se desvanecieron, pero logró hacerse de una filial del Partido Encuentro Solidario (PES) en la entidad.

Aunque este partido perdió su registro a nivel nacional, dos de sus 23 hijos tienen puestos claves: Carlos Hank Insunza lo preside y su otro hijo, Jorge Hank Krauss, es regidor de Tijuana y hoy aspirante a Diputado.

Este grupo encontró en Marina del Pilar, actual Gobernadora de Baja California, una aliada. La familia y el propio Hank Rhon es uno de los invitados a los eventos importantes como su toma de protesta o sus informes de Gobierno.

Y en la pasada navidad, se convirtieron formalmente en aliados para las elecciones de 2024, el PES de los Hank y Morena.

UNA ALIANZA FLEXIBLE

El pasado 23 de diciembre se presentó la solicitud de Convenio de Coalición ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Se trata de la unión de Morena, PES, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México Baja California (FXMBC) que entró en activo el 24 de diciembre.

El documento señala que los partidos se unirán “Con la finalidad de postular candidaturas para la elección correspondiente a las diputaciones por el principio de mayoría relativa que integrarán la XXV legislatura del Congreso del Estado, así como las candidaturas para la integración de ayuntamientos”.

De acuerdo con los lineamientos generales, los partidos que deciden estar en una coalición deben postular un grupo de partidos al menos al 25 por ciento de las candidaturas a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Se estableció entonces que Morena propondrá a los candidatos para tres distritos de Mexicali y uno en Tijuana; el Verde tendrá también un distrito de Tijuana, mientras que el PES obtuvo dos; en esa localidad es en donde Jorge Hank Krauss ya realiza una precampaña. A Fuerza por México le asignaron el distrito de Ensenada.

En lo que respecta a los municipios, el PES se quedó con las candidaturas de Tecate y Playas de Rosarito.

César Hank Insunza informó de la decisión de ir en alianza y aseguró que la actual Gobernadora, Marina del Pilar ha mostrado respeto e “interés genuino” hacia el PES, por lo que sumarían sus esfuerzos para la próxima contienda electoral.

Juan Carlos Hank Krauss, otro hijo de Hank Rhon, es regidor de Tijuana. Es su primer cargo relacionado con la función pública ya que su trayectoria es de un casinero. Desde 2015, mientras estudiaba Ingeniería Industrial, comenzó a desempeñarse en el negocio de la familia; ocupó cuatro cargos distintos (subgerente, administrador, gerente único) hasta 2019. Todos ellos en el negocio familiar, los Casino Caliente.

En 2021 inició su gestión como regidor. El pasado 25 de noviembre anunció su intención de buscar un cargo federal.

EL NUEVO ALIADO DE MORENA

“Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?”. Esa es otra frase que también sale cuando se habla de los Hank y en específico de Hank Rhon.

La revista Zeta de Tijuana, tiene una página con esa frase, la fotografía de Héctor Félix Miranda, conocido como “El Gato” Félix, asesinado en 1988.

La página tiene el siguiente añadido: “Esta plana aparecerá cada semana hasta que se aclare y detenga a los autores intelectuales del asesinato de Héctor”.

El emblemático semanario, hoy dirigido por Adela Navarro Bello, ha hecho un ejercicio de memoria para evidenciar que Hank Rhon fue el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del periodista.

Durante décadas han señalado que el político gozó de la protección de exgobernadores que decidieron no investigarlo.

Este es uno de los varios casos que arrastra Hank.

“Héctor era muy mordaz y agudo en su periodismo. En su columna ‘Un poco de algo’ no hallaba tope a su libertad de expresión. Meses antes de ser asesinado, ‘El Gato’ dedicó varios de sus comentarios y críticas al empresario Jorge Hank Rhon. Aquella mañana lluviosa del 20 de abril de 1988, Héctor salió de su casa para dirigirse al semanario a bordo de su modesto carro Ford sedán modelo 1980. No pudo llegar. Detuvo la marcha de su auto cerca de Zeta cuando un hombre que abordaba un Trans Am le hizo una seña para hablar con él”, puede leerse en un artículo de la revista publicado en 2022, a 34 años de los hechos.