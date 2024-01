Se rompió MC y no será segunda fuerza

Viejo lobo con piel de oveja, que predica como iluminado las bondades de una nueva política que no está en su esencia, pero que sirve como argumento para engañar a los incautos y a los desencantados, el dueño del partido naranja enfrentará en 2024 la rebelión de la facción más numerosa, organizada y poderosa en las filas de Movimiento Ciudadano.

Taimado, curtido en los sótanos del poder y amoldado a las intrigas que le dan sustento a la más tradicional y deleznable práctica política, Dante Delgado Rannauro ha sabido administrar y manipular durante 26 años las ambiciones y desmesuras de sus inmaduros y bisoños subordinados, para confrontarlos, dividirlos y conservar el poder en una organización que surgió hace 26 años con el nombre de Convergencia por la Democracia y que actualmente transita por el escenario político del país como Movimiento Ciudadano, que en el trayecto se ha nutrido con los defenestrados de otras fuerzas políticas, del más diverso color y del más amplio espectro ideológico.

Sin embargo, en 2024 Delgado Rannauro tendrá que lidiar con una fractura de dimensiones profundas que llevará a su organización política a una posición marginal en el escenario político del país. De estar perfilado para convertirse en la segunda fuerza político electoral de México en 2024, Movimiento Ciudadano va en camino de terminar en una posición muy secundaria, después de los maltrechos PAN y PRI, que también saldrán muy disminuidos de la contienda presidencia del 2024.

La postulación del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, sin el consenso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, provocó una explosión de disgusto que el mandatario jalisciense expresó marcando distancia de su dirigencia nacional y de sus presuntos aliados políticos de Nuevo León, representados por el gobernador de aquella entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Fue duro el reproche publicado por Alfaro Ramírez en sus redes sociales el pasado miércoles 10 de enero del 2024.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”.

Reiteró Alfaro que no aceptará imposiciones de la burocracia partidista y que los jaliscienses que militan en Movimiento Ciudadano pondrán especial atención en cuidar su casa.

Si el destape de Álvarez Máynez fue con el consentimiento de Dante Delgado, tendría sobradas razones Enrique Alfaro para estar molesto, pues eso significaría que fue desdeñado y ninguneado, y que, además, habría un reagrupamiento de fuerzas en Movimiento Ciudadano entre la dirigencia nacional, el mandatario de Nuevo León y el coordinador de los diputados federales naranjas.

Pero si Samuel García y Jorge Álvarez Máynez le madrugaron a Dante Delgado y llevaron a cabo el destape por la libre, para después recibir la muy forzada bendición de su dirigente nacional, la situación es también muy delicada. Aunque Dante haya expresado horas después, luego que se difundió el comunicado oficial del partido avalando el destape realizado por Samuel García, que él, como dirigente nacional, había instruído al mandatario de Nuevo León para que hiciera el anuncio sobre el nuevo ungido precandidato presidencial.

Bien se cuidó Dante Delgado, en la ceremonia de postulación formal de Álvarez Máynez, de acomodar, casi a empujones, al alcalde de Guadalajara y precandidato a la Gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para que, junto con Samuel García, flanquearan a Álvarez Máynez, y le levantaran los brazos para la foto triunfal. Y también cuidaron que aparecieran en un lugar destacado en el presídium del evento los senadores por Jalisco, Verónica Delgadillo, precandidata a la alcaldía de Guadalajara, y Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja en la Cámara Alta.

La ruptura con la facción de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, tendrá consecuencias serias, pues está por definirse si en los hechos concretos esta corriente termina respaldando la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” integrada por PRI, PAN y PRD, intención que en varias ocasiones han expresado en los más recientes meses tanto Alfaro Ramírez como el senador Clemente Castañeda. Si así sucediera, el candidato presidencial de la facción de Movimiento Ciudadano que encabeza Dante Delgado, el diputado Álvarez Máynez, quedaría huérfano de partido en Jalisco.

También habría que considerar que Pablo Lemus, el precandidato a la gubernatura de Jalisco no es ni amigo cercano ni favorito de Enrique Alfaro, aunque simulen lo contrario. El alcalde de Guadalajara con licencia siempre ha apelado al respaldo de Dante Delgado para obtener la precandidatura y después la postulación formal, aún a despecho de la voluntad del mandatario jalisciense.

La fuerza de Movimiento Ciudadano en Jalisco representa el 39.18 por ciento de los votos que el partido naranja obtuvo en los comicios del 2021. Del total de 3 milllones 430 mil 507 votos que MC logró en el país, 1 millón 344 mil 140 fueron captados en Jalisco. Los únicos siete diputados de Mayoría Relativa que el partido naranja logró en el país en el 2021, los consiguió en Jalisco. De los 7 puntos porcentuales de la votación nacional que Movimiento Ciudadano obtuvo en 2021, el 2.74 por ciento lo aportó Jalisco.

Frente a ello, la fuerza de la facción de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, que representa Samuel García, logró en 2021 un total de 679 mil 984 votos, el 19.82 por ciento del total nacional del partido naranja. De los 7 puntos que MC logró en la República, los votos de Nuevo León representan apenas el 1.38 por ciento.

Además, el padrón de afiliados de Movimiento Ciudadano en Jalisco es el más grande del país para esa organización política, con 60 mil 498 afiliados, muy lejos de los 17 mil 567 afiliados que el partido naranja tiene en Nuevo León. En todo el país la membresía de Movimiento Ciudadano llega apenas a 384 mil 5 militantes.

Luego de esta ruptura, Movimiento Ciudadano, como partido nacional, está destinado a ocupar una posición muy modesta, después de PAN y PRI, muy lejos de sus ambiciones de llegar a ocupar el segundo lugar, para convertirse en el principal interlocutor del nuevo gobierno de la República, que muy probablemente será encabezado por Morena los siguientes seis años.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.