Ultraderechista rechaza a Xóchitl Gálvez: “A cada quien le dices lo que quiere oír”

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El político de extrema derecha, José Eduardo Verástegui Córdoba, quien falló en su intento para ser candidato independiente a la Presidencia de la República al conseguir sólo el 14.47 por ciento de las firmas requeridas, rechazó la invitación de Xóchitl Gálvez Ruíz para integrarse a su equipo en la coalición Fuerza y Corazón por México.

“Te escucho y a cada público le dices lo que quiere oír, no hay congruencia en lo que hacen”, respondió Verástegui en una misiva en donde enlistó siete razones para no aceptar la invitación de la panista, entre ellas su postura frente al aborto y la corrupción.

Xóchitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas.@XochitlGalvez@lopezobrador_@Claudiashein pic.twitter.com/Ald0vDqmrK

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 12, 2024