A 6 meses del tope a precios de gas LP, el costo está por encima del límite inicial

Si bien las autoridades han insistido en que de no ser por la medida que limita el costo máximo de este genérico los precios serían más elevados, en seis meses se han registrado incrementos de hasta 20 por ciento.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Han pasado seis meses desde que se estableció el límite de precios máximos para la venta de gas licuado de petróleo (LP), en agosto de 2021, y el costo de este energético se encuentra hasta tres pesos por kilo por encima del tope inicial.

En este periodo, por ejemplo, el precio de un cilindro de 30 kilos —empleado por la mayoría de las familias— subió de 639.90 a 689.10 en el Valle de México, un incremento de 7.69 por ciento, mientras que en el Norte, pasó de 642.60 pesos a 777 pesos por kilo, una variación de 20.92 por ciento.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo —al dar a conocer esta estrategia— que la medida se establecería para evitar que los dueños de las distribuidoras de este insumo básico se “encajaran” con los precios que ofertan al consumidor. A la par anunció que implementaría una gasera estatal, la cual nombró como Gas Bienestar, de la que se encargaría Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las medidas se tomaron luego de que el gas LP fuera el segundo y primer producto con mayor incidencia inflacionaria entre los meses de junio y julio de 2021, respectivamente, una tendencia que se arrastró hasta octubre.

En Tijuana y Rosarito, municipios de Baja California, el costo del gas LP pasó de los 19.56 pesos en agosto a 22.52 pesos en febrero de 2022.

En Tecate y Mexicali también subió: pasó de 21.22 y 20.68 pesos a 24.32 y 21.09 pesos, respectivamente. Un caso similar ocurre en Nuevo León, en municipios como Apodaca o Cadereyta Jiménez, donde los costos pasaron de 21.42 pesos a 25.90 pesos por kilo.

En el Valle de México —comprendido por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro— los costos del gas LP han incrementado de 21.33 a 22.97, casi dos pesos por cada kilo que se paga.

Sin embargo, aunque suena como una cantidad menor, aumentar uno, dos o tres pesos por cada kilo de gas LP que se compra es una cantidad considerable. Si tomamos como referencia el caso de Baja California, un tanque de gas de 30 litros pasó de costar 586.80 pesos en agosto a 675.60 pesos en febrero, es decir, en seis meses las familias de esa región tuvieron que destinar casi 90 pesos más al gasto del gas LP.

Ahora, para los municipios de Nuevo León, donde el costo se incrementó casi 4 pesos con 50 centavos la cuenta sube hasta 134.40 pesos de diferencia, pues pasó de 642.60 pesos por un tanque de 30 litros al inicio de la medida implementada a 777 pesos por un tanque de la misma cantidad.

Pese a la subida en los últimos meses, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo el pasado 7 de febrero que los precios serían mucho mayores de no ser por la regulación, pues los promedios internacionales oscilan entre los 29.38 pesos por kilo y 15.68 pesos por litro.

La mayoría de los precios por regiones se han mantenido con variaciones menores a dos pesos, sobre todo en el costo por litro, las estimaciones reflejan que sí hay una afección a los bolsillos de las familias.

Aún así, el Gobierno ha aplaudido la medida insistiendo que la situación sería crítica si no se hubieran tomado cartas en el asunto. De hecho, el pasado 25 de enero, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el anuncio de una prórroga de seis meses más para la vigencia de la “Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo“, es decir, el tope máximo de precios será vigente hasta julio del año en curso.

De acuerdo con el DOF a partir de la implementación de la “Directriz de emergencia” se contuvo “un incremento injustificado de precios de gas LP al público, lo que ha traído como resultado que el precio del gas LP al consumidor final haya disminuido 15.1 por ciento en beneficio del interés social, en comparación con el precio que habría ocurrido si no se hubiera emitido la Directriz. Esto representa un ahorro estimado de más de 14 mil millones de pesos para los consumidores del país”.

Además la publicación dice que los efectos de un incremento de precios del gas LP serían inicialmente sobre los consumidores del energético, pero también “alcanzarían a toda la población a través del impacto de la inflación general en diversos productos o servicios”. Y la Sener insistió que de no haberse contenido el precio, en noviembre de 2021 (cuando se registró el mayor pico de inflación con 7.37 por ciento) el precio de gas LP en la Ciudad de México “habría alcanzado 29.3 pesos por kilogramo, con lo que su variación anual habría sido 36 por ciento; en cambio, la contención de precios llevó a que el precio fuera de sólo 23.5 pesos por kilogramo, lo que equivale a un incremento de nueve por ciento originado exclusivamente por el costo de la materia prima”.

En ese sentido, este producto se ha colocado por tres meses consecutivos, de noviembre a enero, en la lista de genéricos con menor incidencia inflacionaria, lo que quiere decir que pese a que la regulación comenzó en agosto, tomó dos meses hacer que el gas LP no apareciera en los registros del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) como uno de los productos de mayor aportación inflacionaria.

En la revisión de las listas de precios publicadas por la CRE desde el inicio de la medida y hasta ahora, se puede observar que los precios no han presentado aumentos consecutivos en todos los meses, sin embargo, al menos en el mes de enero el incremento sí fue progresivo. En la primera semana del 2022 (del 2 al 8 de enero), el precio por kilo de gas en el Valle de México era de 20.78 pesos; quince días después (del 16 al 22 de enero) el costo subió a 21.72 pesos por kilo; y tres semanas después (del 6 al 12 de febrero) el precio está en 22.97 pesos.

De igual forma ocurre con el precio ofertado en Apodaca, Nuevo León, lugar con el incremento más fuerte. A principios de enero el costo por kilo de gas LP era de 22.54 pesos; dos semanas después subió a 24.54; y finalmente hasta 25.90 pesos.

COSTOS SUBIERON 35% EN UN AÑO: INEGI

Aunque el costo del gas LP se haya incrementado en algunas regiones, el promedio nacional de su precio aún se encuentra en 22.85 pesos en la segunda semana de febrero, cuatro pesos por debajo del promedio de julio de 2021, cuando estaba en 26.19 pesos por kilo.

En aquel momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el promedio del séptimo mes de 2021 representaba un incremento anual del 35 por ciento. El dato es contundente: en julio de 2020, el precio del energético era de 19.40 pesos por kilo. Al séptimo mes del año en curso, el precio se encuentra en 26.19 pesos.

Desde enero de 2021 el costo por kilogramo del insumo básico estaba por encima de los 20 pesos, siendo julio el de mayor costo para el año pasado; le siguió junio con un precio de 24.76 pesos por kg, y marzo, con un precio de 24.56 pesos. La tendencia alcista en el costo del gas LP se hizo presente desde mayo de 2020 -en aquel entonces el precio cambio de 17.99 en abril a 18.56 para el siguiente mes-, desde ahí, el insumo disparó su precio y para noviembre de ese mismo año llegó a los 20 pesos con 19 centavos por kilo.

A pesar de que se intentó mitigar el alza del precio, en la mayoría del año 2021 los precios del gas LP fueron por encima de los 21 pesos, siendo uno de los productos genéricos más caros en su comparación con los años anteriores a la pandemia. En ese sentido, el DOF señaló también que a nivel nacional la inflación del gas LP fue de 6.9 por ciento al cierre de 2021.

