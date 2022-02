Los Lobos, historia sobre la migración de una familia, lista para los Goya

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Los Premios Goya, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que reconocen lo mejor de este cine se entregan este sábado, y Los Lobos del director jalisciense Samuel Kishi es la encargada de representar a México en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Este filme, que tuvo su estreno nacional en la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), narra la historia de una mujer que viaja a los Estados Unidos junto a sus hijos en la búsqueda de una mejor vida. La llegada a aquel país no es fácil, Lucía, la madre, debe salir cada día en extenuantes jornadas de trabajo para poder comer y pagar la renta de un modesto cuarto donde deja a sus hijos.

Aunque las horas en aquel pequeño departamento de pronto parecen eternas para los hermanos Max y Leo, su mamá se las ingenia para se distraigan. Así, una grabadora se vuelve en su compañera en la que están las reglas de la casa, lecciones de inglés, pero sobre todo su voz que resulta ser un bálsamo para no extrañarla tanto.

La trama está basada en la propia historia del director, cuando su madre viajó a California, con él y su hermano a cuestas.

El viaje de Los lobos inició desde 2020 cuando obtuvo el premio del jurado en la Sección Generación Kplus del Festival Internacional de Cine de Berlín, de éste le siguieron una decenas más de encuentros cinematográficos en donde fue reconocida en Alemania, Suecia, Brasil, Japón, Australia, Grecia, Italia, entre otros.

Aunque la historia parte de una etapa de la infancia del director, la historia es la de millones de niños migrantes alrededor del mundo. El sensible e íntimo relato contado a través de dos pequeños niños logra conectar con la realidad de muchas familias.

“Para mí era muy importante que no nos quedáramos en la anécdota, sino que no fuera una película meramente anecdótica, pero a partir de eso robustecerla con toda la aparte de la investigación: ¿En qué momento mi historia se puede convertir en la tuya?, ¿qué puntos de conexión puede ver? y ¿qué temas son los que podremos hablar? Los temas migratorios, los temas de migrantes, un tema que no es ajeno a cualquier ser humano en este mundo. Todos de alguna manera hemos sido migrantes. Migras de una casa cuando de mudas te a otra casa, de un barrio a otro barrio, de una ciudad a otra ciudad. No somos ajenos a esa situación del arraigo y del desarraigo”, explicó.