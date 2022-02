La generación “matrix” de Movimiento Ciudadano

La primera generación de los políticos “matrix” ya llegó a la realidad mexicana. Son relativamente jóvenes, caprichosos, superficiales, impredecibles. Han construido en su entorno una burbuja de realidad virtual en la que se sienten confortables, cómodos, hasta que alguien se atreve a cuestionarlos, confrontarlos o violentarlos.

Son políticos que de forma natural, intuitiva y silvestre usan protocolos de mensajería abierta, de texto, voz o video, que les permiten comunicarse en tiempo real, en línea, con miles de usuarios de redes sociales.

Asesorados además por consultoras a las que recompensan con jugosos contratos pagados con dinero público, que manejan en forma patrimonialista, discrecional y personalísima.

Privilegian la comunicación a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y TikTok, y manifiestan una singular repugnancia por los medios de comunicación convencionales.

Son beneficiarios de la comunicación en masa personalizada y de la conectividad perpetua, pero se convierten en un grave peligro para la sociedad cuando sus universos simbólicos son contrastados con la realidad y deben tomar decisiones bajo presión, que afectan a miles o millones de personas.

El nuevo catálogo de políticos “matrix” parece estar reservado o patentado, por ahora, casi en exclusiva, para el partido Movimiento Ciudadano. Sus más emblemáticos y reconocibles representantes son, en este momento, Enrique Alfaro Ramírez, el Gobernador de Jalisco; Samuel Alejandro García Sepúlveda, mandatario de Nuevo León y Roberto Palazuelos Badeaux, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo.

En un video que se hizo viral en octubre del 2020, frente al presentador de programas de televisión Yordi Rosado, Palazuelos Badeaux admitió haber participado en el asesinato de dos personas. La narración se desarrolló en un ambiente alegre, divertido y gozoso, como si se tratara del relato de una enjundiosa y heroica misión de un juego de video, sin consecuencias, sin trascendencia y sin mayor importancia.

El incidente -refiere el periódico Reforma en la portada de su edición del pasado miércoles 9 de febrero del 2022-, ocurrió el 5 de octubre de 2001, en la entrada de las oficinas de la empresa Coemsa, en la colonia San Miguel Chapultepec, cuando Roberto Palazuelos disparó su pistola calibre .380 en contra de un sujeto que lo había encañonado y que pretendía asaltar en el lugar.

“Matamos al gordo (…) arregla esto. Soy famoso, me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón”, es el relato textual de lo que expresó Palazuelos Badeaux, según reseña del periódico Reforma.

También, con toda naturalidad Palazuelos Badeaux, amenazó que cuando llegara a la gubernatura de Quinta Roo iba a ajustarle cuentas a los presuntos autores de la guerra sucia en su contra, así lo dijo en declaraciones al programa televisivo “De primera Mano”, de Grupo Imagen, el pasado viernes 4 de febrero del 2022.

“Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, afirmó Palazuelos, quien luego se disculpó y aclaró que se refería a presuntas acciones legales contra sus detractores.

El periodista Luis Ángel Hurtado Razo describe en un artículo publicado el pasado 30 de octubre del 2022, en la Revista EmeEquis el perfil y la estrategia digital del mandatario de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

“En un inicio, las distintas tácticas que empleó habían dado resultados mínimos; sin embargo, la estrategia de García cambió con el ingreso de su esposa Mariana Rodríguez, una reconocida influencer que tenía un gran impacto en jóvenes de 18 a 30 años, principalmente en la red de Instagram”, señala EmeEquis.

Mariana Rodríguez sirvió como el aditivo que necesitaba la campaña de Samuel, justamente un año antes de que se realizaran las elecciones, para que el 6 de junio del 2021 ganara la gubernatura de Nuevo León postulado por Movimiento Ciudadano.

Las publicaciones de Samuel y Mariana propiciaron que la esfera pública digital se volcara a criticar o aplaudir el comportamiento del entonces senador y luego Gobernador. La estrategia, bien diseñada para causar impacto, está cimentada en los juegos, la escenificación de personajes de cuento, y las frivolidades de la pareja, orientadas a influir en las audiencias jóvenes.

Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario emecista de Jalisco es un Gobernador de Facebook y Twitter, pues privilegia sus pronunciamientos sobre asuntos públicos en esas redes sociales, para evitar el engorroso trámite de contestar preguntas incómodas de periodistas que representan a un segmento crítico de la que él calificó como “prensa basura”, “pasquines” o “periodiquitos”.

También evita Alfaro Ramírez a los periodistas que calificó como “reventadores” o peones de algunos poderes fácticos que lo confrontan y lo cuestionan, como los reporteros de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara, institución con la que tiene una férrea disputa por el destino final de 140 millones de pesos que le reclama el grupo político que desde hace 33 años controla esa casa de estudios, cuyo jefe es el cacique Raúl Padilla López.

El mandatario de Jalisco privilegia frívolos encuentros con futbolistas o beisbolistas, como los campeones del futbol mexicano, los Zorros del Atlas, o los flamantes monarcas del beisbol de Otoño, los Charros de Jalisco, aunque también tiene una singular predilección por priorizar su presencia en inauguraciones de eventos deportivos de la más diversa naturaleza, antes que recibir o atender a familiares de secuestrados y desaparecidos, o de los deudos de personas exhumadas de fosas clandestinas que no han sido identificadas oportunamente por la autoridad.

En el mundo virtual de Alfaro Ramírez todo es perfecto, mientras en Jalisco se profundiza una grave crisis forense y de inseguridad, con altos índices de homicidios dolosos, desaparecidos, fosas clandestinas, niños y adolescentes secuestrados, feminicidios y un larguísimo etcétera de calamidades, dolores, sufrimientos y desencantos.

En este espacio virtual de la realidad política se cumplen las certezas expresadas por el investigador catalán Miguel de Moragas, en su obra “Interpretar la comunicación”, al advertir que la “comunicación de masas” es ahora substituida por lo que se puede denominar “personalización en masa”, es decir, la posibilidad de facilitar la información personalizada (en contenido, pero también en tiempo y lugar de consumo) a un número masivo de personas (Gedisa, Barcelona, 2011. Página 48).

Explica Miguel de Moragas que en la era digital, con la multiplicación de canales y ofertas de contenido, el centro de gravedad del poder en la comunicación tiende a desplazarse de la difusión a la producción de contenidos. (De Moragas, 2011: 47).

Y se confirman las predicciones de otro académico español, Manuel Castells, quien en Comunicación y Poder (Alianza Editorial, Madrid, 2009) anuncia una nueva convergencia entre la tecnología telemática con la tecnología de las redes inalámbricas.

Advierte Castells: “Vemos la televisión y en cambio con internet lo que hacemos es vivir con internet, porque esto afecta a nuestras vidas profesionales, familiares, políticas, sociales (…) La principal característica de la comunicación inalámbrica no es la movilidad sino la conectividad perpetua (…) Los medios no son el cuarto poder, son mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder”.

El mundo digital tiene espacios amplios, inexplorados, impredecibles, profundamente frágiles y expuestos a severas perturbaciones, por los cuales está arribando una nueva clase política, que irónicamente sabe muy poco de política y tiene muy poca clase.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.