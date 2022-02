David Safier lleva a AngelMerkel a la ficción y la pone, ahora, a resolver crímenes

La excanciller Angela Merkel se encuentra retirada en una casa de campo lidiando con el ocio en el que la ha sumergido su salida de la política hasta que los azares del destino la colocan frente a la oportunidad de investigar un crimen. Bajo este argumento, el escritor David Safier desarrolla su novela Miss Merkel.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– ¿Qué hace Angela Merkel en su retiro luego de haber sido la Canciller de Alemania durante 16 años? El escritor David Safier ofrece un escenario desde el mundo de la ficción con su novela Miss Merkel (Seix Barral), en el que la coloca en una casa de campo junto a su esposo Joachim Sauer, su guardaespaldas y un pug llamado Putin, y de paso la pone a resolver crímenes.

“Los alemanes sabíamos que Angela Merker se iba a retirar, pero después de dos meses no sabemos qué está haciendo ahora mismo, está completamente fuera de la vista pública. Pensando en que no tenemos ni idea de qué va a hacer, un día estaba viendo un episodio de Columbo con Peter Falk, y también pensando en Miss Marple de Agatha Cristie, de ahí surgió la idea”, comentó Safier en entrevista con SinEmbargo.

De esta manera, el autor, un reconocido guionista de series, desarrolló este mundo en el que Merkel trata de llevar una vida normal hasta que un noble de la zona de Alemania en donde vive su retiro aparece muerto en los calabozos de un viejo castillo. El crimen —combinado con su aburrimiento— la lleva a enfundarse en el rol de una Miss Marple para tratar de encontrar al culpable con toda la experiencia política que tiene en su haber.

Así, mientras se enfunda en su rol de detective, el personaje de Angela Merkel delita al lector paso a paso con anécdotas de su carrera política “como el olor a desinfectante del aftershave del papa Benedicto o los pegajosos besos de Berlusconi”, señala la editorial.

“Igual que los personajes de Agatha Cristie ella muy es inteligente, muy específica, terca, no se rinde jamás y además tiene mucha experiencia con tratar con sociópatas, psicópatas, por ejemplo, tuvo que tratar con Trump. Esa parte de ella ahí está”, dijo Safier con respecto a este rol en el que coloca a la excanciller.

El autor mencionó que si bien su editor le dio el libro a Merkel, no sabe de cierto si ya lo ha leído ya que cuando se lo enviaron en medio de una de las crisis en las que ha sumergido la COVID-19 al mundo, aun así confesó que “una de sus mejores amigas leyó el libro y me dijo que lo amó. No puedo decir quién, pero amó el libro”.

Cuestionado sobre el legado de Angela Merkel en el país, comentó de manera sincera:

“Es muy pronto para decir si hay un antes y un después de Merkel porque el Gobierno es muy reciente. Los alemanes buscaban a alguien como ella. Veremos si viene algo diferente, no se ha visto, pero aún es muy pronto”.

***

—¿Cómo se te ocurrió esta historia y qué similitud tiene la Angela Merkel sobre la que escribes con la excanciller alemana?

Lo que los alemanes sabemos de Angela Merkel es que siempre la hemos tenido presente, ella ha estado en política desde hace más de 30 años, de los cuales 16 fueron como Canciller, siempre ha estado ahí como el clima, para nosotros es omnipresente. Pero no sabemos acerca de su vida privada, así que tomé ese sentimiento e imaginé cómo sería. Algunos de los lectores alemanes me han dicho que exactamente así se la imaginaron, pero otros han dicho que esperan que tenga un matrimonio tan bueno como aparece en el libro.

—Angela Merkel recibió tu libro y te envió una carta. ¿Qué decía la carta?, ¿crees que la novela fue de su agrado?

–Mi editor le mandó el libro y ella respondió con una carta para agradecer y desearme buena suerte, pero no creo que lo haya leído porque cuando se lo mandamos estaba el pico del coronavirus por lo que probablemente tenía asuntos más importantes qué hacer. Pero una de sus mejores amigas leyó el libro y me dijo que lo amó. No puedo decir quién, pero amó el libro.

—Dijiste que habrá una segunda parte de Miss Merkel. ¿Es uno de tus personajes mejor desarrollados?, ¿en su segunda entrega retratará a otros políticos en el escenario mundial?

—¿Es ella uno de los mejores personajes? No, en este caso es el personaje adecuado. No habrá otros personajes políticos en la segunda novela por el lugar donde se desarrolla, me gusta el pueblo pequeño donde la historia toma lugar.

En el caso de que quisiera escribir otra novela, no lo he decidido aún, sería bueno sacarla de ese sitio para que viaje y sea más adecuado al estilo de vida que llevó como Canciller. Tal vez sería interesante llevarla a otros lugares más acordes para su vida como retirada y que ahí ocurra el asesinato, pero no estoy seguro si escribiré el tercer libro.

—¿Hay una Alemania antes y después de Merkel? ¿Cuál es su legado para el país y para la comunidad europea?

—Primero me gustaría decir que su retiro fue algo que ella decidió. Si se hubiera lanzado en noviembre otra vez como Canciller, habría sido elegida otra vez. Pero es algo que ella quiso. Es muy pronto para decir si hay un antes y un después de Merkel porque el Gobierno es muy reciente. Los alemanes buscaban a alguien como ella. Veremos si viene algo diferente, no se ha visto, pero aún es muy pronto.

Sobre el legado, Alemania fue increíblemente fuerte en su economía en sus 16 años, pero con el tiempo veremos qué pasa. Dejó una comunidad con riqueza. Manejó la crisis del 2008-09 de una manera brillante y nos sacó adelante. También será recordada por el millón y medio de refugiados que recibió en 2015 y por su frase famosa de “podemos con esto”.

Lo no tan bueno fue que no se hizo lo suficiente respecto al cambio climático, pero tenemos un nuevo gobierno y podemos ver si se pueden hacer políticas, sabremos si ella no lo hizo porque no pudo por las fuerzas externas o si se podrá. Hay mucha influencia externa contra la lucha contra el cambio climático.