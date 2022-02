Estricta ley de consumo de alcohol en Utah reduce notablemente accidentes de tráfico

Por Sam Metz

SALT LAKE CITY, Utah, Estados Unidos, 12 de febrero (AP).— Las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron en Utah después de que el estado decretara hace cinco años las disposiciones más estrictas de Estados Unidos contra la conducción en ebriedad, de acuerdo con una nueva investigación del Gobierno federal difundida el viernes.

Los hallazgos suponen una convalidación preliminar para los legisladores conservadores que aprobaron la normativa, por encima de las preocupaciones en torno a su implementación expresadas por cabilderos de los sectores restaurantero y turístico. Los resultados del estudio versan tanto sobre fallecimientos vinculados con el alcohol como con otros no relacionados con éste.

En el estudio publicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés), los investigadores escribieron que, en los años que siguieron a la reducción por parte de Utah de .08 por ciento a .05 por ciento el límite de alcoholemia permitido para manejar, el número de choques y muertes se redujo a pesar de que los automovilistas registraron mayor kilometraje.

Los hallazgos constituyen un triunfo para la legislatura de Utah controlada por los republicanos, que en 2017 votó a favor de reducir el límite permitido de alcoholemia, a pesar de que hubo sectores preocupados de que desalentaría la llegada de nuevos residentes y turistas.

