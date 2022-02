Los Jonas Brothers posponen sus conciertos en la CdMx y Monterrey debido a la COVID

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 12 de febrero (ASMéxico).- Debido al aumento de casos de la COVID-19 en nuestro país, los Jonas Brothers anunciaron que han tomado la decisión de reprogramar los próximos shows que tenían programados para finales de febrero, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, y ahora se realizarán los próximos meses de agosto y septiembre.

A través de una publicación en sus redes sociales, la agrupación estadounidense compartió la noticia y dio más detalles sobre cómo quedarán las fechas de los nuevos conciertos. “Estaremos reprogramando nuestros próximos shows en Monterrey y la Ciudad de México a finales de este año. Los amamos a todos, manténganse bien y nos vemos más adelante este año”, indicaron.

Due to a recent increase in COVID-19 cases, we will be rescheduling our upcoming shows in Monterrey and Mexico City to later this year.

Tickets purchased will be honored at the new show dates in August and September. pic.twitter.com/ZXzVINovYG

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 11, 2022