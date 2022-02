El dúo británico Placebo anuncia gira por México; tocarán en septiembre en la CdMx

AS MÉXICO

Después de cinco años, el dúo británico Placebo regresa a México para presentar su más reciente material discográfico; se presentaran en el Palacio de los Deportes de la CdMx.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 12 de febrero (ASMéxico).- El dúo británico Placebo anunció que volverá a nuestro país con un concierto que se llevará a cabo en el próximo mes de septiembre en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, así que te compartimos los detalles que debes saber si deseas asistir a este concierto.

Por medio de las redes sociales, tanto de la agrupación como de la promotora Ocesa, se anunció que el concierto se realizará el 12 de septiembre. Se tiene confirmado que vendrán para promocionar su álbum “Never Let Me Go”, que será el octavo de estudio y que saldrá en el mes de marzo.

Hasta el momento, los músicos han revelado tres sencillos titulados “Try Better Next Time”, “Surrounded By Spies” y “Beautiful James”. Cabe resaltar que su nuevo material llegará tras nueve años sin ningún lanzamiento, lo que hace todavía más especial la próxima visita que tendrán en nuestro país.

MEXICO CITY, PALACIO DE LOS DEPORTES – SEPTEMBER 12, 2022 ON SALE FEBRUARY 15, 11:00AM CST https://t.co/V6gojLJdRw pic.twitter.com/y4zpXYlL1L — PLACEBO (@PLACEBOWORLD) February 11, 2022

“Con sonidos crudos y temas existenciales que evocan el fin del mundo, estos tracks exploran la parte mítica e introspectiva de la agrupación, recordándonos los ritmos con los que iniciaron su carrera”, nos indica el adelanto compartido por la página de Ticketmaster.

La última vez que los artistas pisaron nuestro país fue en 2017, mucho antes de la pandemia. En aquel momento, estuvieron promocionando su sencillo “Jesus Son”, pues el último disco que había lanzado en aquel momento fue “Loud Like Love”, de 2013.

CUÁNDO INICIA LA VENTA Y DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS

De acuerdo con información proporcionada por Placebo, los boletos irán directamente a la venta general, sin pasar por la preventa, desde el próximo lunes martes 15 de febrero. Puedes adquirirlos a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

PRECIOS

Cabe resaltar que los precios no han sido publicados ni por Ocesa ni por Ticketmaster, por lo que sólo queda esperar a que esta información se revele el próximo martes que es el día que comenzarán a venderse a todos los fans del dúo británico.

