Nuevo tráiler para Super Bowl de Sonic 2, la película hace referencia a Marvel

MADRID, 12 de febrero (EuropaPress).- Sonic 2, la película ha lanzado un nuevo tráiler justo antes de la Super Bowl. Convertida en una de las películas más esperadas de la primavera, este nuevo adelanto tiene un divertido y simpático guiño a Marvel. Una referencia que, aunque parece inocente, ya han surgido teorías sobre su posible importancia en la trama.

En el adelanto, Sonic desciende por una montaña nevada haciendo snowboard. Robotnik lo persigue antes de lanzar a Knuckles a por el erizo azul. Éste llama al equidna rojo “Soldado de Invierno” mientras trata de sacudirlo. Es un guiño divertido al UCM pero, además, queda muy bien en la rivalidad que tienen Sonic y Knuckles en los videojuegos.

Por otro lado, el llamar a Knuckles Soldado de Invierno deja caer que el guardián de la Esmeralda Madre, una poderosa y antigua reliquia, podría estar manipulado por Eggman (Jim Carrey), justo como Bucky Barnes con HYDRA. En los videojuegos, Knuckles tiene una rivalidad sana con Sonic, ya que son mejores amigos. Precisamente, su rivalidad surgió por las insidias del Dr. Robotnik, algo que podría pasar en la cinta.

Bengals or Rams? We have no idea, but the Hedgehog can take ‘em both. 👀 Check out the new BIG GAME spot for #SonicMovie2. pic.twitter.com/P7GyiZLMBw

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 11, 2022