Ochmann, Palomo y Echeverría protagonizan la comedia mexicana Qué despadre

Por Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 12 de febrero (EFE).- El conflicto de la edad se aborda esta vez desde la mirada masculina en el filme protagonizado por Mauricio Ochmann, Fiona Palomo y Sandra Echeverría ¡Qué despadre!, una comedia mexicana que resalta la importancia de madurar y vivir el presente.

“La crisis de los 40 existe, no a todos nos pasa a los 40, pero sí hay crisis y el retratarlo aquí de esta manera tan divertida está padrísimo [genial]. [Pedro] Quiere seguir siendo el eterno adolescente”, cuenta Ochmann sobre su personaje en entrevista con Efe.

Pedro vive su cuarta década de fiesta en fiesta, le dobla la edad a sus parejas, no tiene amigos de su edad y aborrece la vida tradicional que vive la gente de su generación.

De sentirse joven y libre, Pedro pasará a convertirse en un abuelo gracias a la llegada de Aline (Fiona Palomo, hija del popular y fallecido actor Eduardo Palomo), una joven en sus veintes, que hará que se tambalee su mundo y sus ideales en la vida.

De forma implícita Aline obligará a Pedro a madurar y lo hará caer en la cuenta de que la forma en la que vive no corresponde a su edad.

“Creo que Aline no tiene frenos, se avienta y hace las cosas, es impulsiva, pero sigue teniendo corazón e inocencia. Su actuar no es de un lugar destructivo, sino de no pensar las cosas”, reflexiona Palomo sobre cómo fue abordarla.