Luisito Comunica alerta a seguidores por posibles estafas en redes que usan su nombre

Algunas personas usaron la imagen e identidad de Luisito Comunica para aprovecharse de su fama y estafar a usuarios de Facebook; el youtuber afirma que ya está investigando el caso.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El youtuber e influencer Luisito Comunica alertó a sus seguidores para que no se dejen engañar por algunas personas que están usando su imagen e identidad para estafar a las personas en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Luisito compartió varias historias en las que platicó con sus seguidores y les explicó la situación.

“Los quiero alertar y es que en Facebook están pasando unas estafas frecuentes que a mi parecer, son estafas muy tontas, pero aparentemente mucha gente está cayendo”, explicó el influencer.

Asimismo detalló que los estafadores crean perfiles que aparentan ser de él, haciendo publicaciones pidiendo bajar aplicaciones para que puedan participar en supuestos sorteos y “ganarán dinero”.

Finalmente, Luisito Comunica dijo que ya se encuentra en contacto con el servicio de Facebook para que eliminen dichas cuentas y que nadie más pueda caer en las estafas.

“Junto con mi equipo de administrador de Facebook hemos estado reportando varias cuentas, está difícil porque son muchas. Cuidado por ahí, si no ven la palomita azul, si no es el nombre como tal no caigan. Quiero cuidarlos porque esas estafan están ahí afuera y mucha gente se está quejando de que está siendo estafada y mucha gente cree que está siendo estafada por gente a quienes admiran y no es el caso. Mucho cuidado”, concluyó Luisito.

Luisito Comunica es uno de los influencer y youtubers más grandes de Latinoamérica, con altos seguidores en redes sociales, dicha fama lo ha llevado a ser atacado por los fans en distintas ocasiones. Su contenido se distingue por videos de viajes a diferentes países del mundo y unos más de humor.