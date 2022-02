Wehrlein y Lotterer, de Porsche, hacen el 1-2 en la carrera de Fórmula E en CdMx

Ciudad de México, 12 de febrero (EFE).- Los alemanes Pascal Wehrlein y Andre Lotterer, del equipo TAG Porsche, consiguieron este sábado el primero y segundo lugar, respectivamente, en la tercera fecha del campeonato de Fórmula E realizado en la Ciudad de México.

The faces you make when you’re a first time @FIAFormulaE race winner. A huge effort done by the whole team. And we couldn’t be any prouder. #TAGHeuerPorsche #PorscheFormulaE pic.twitter.com/majyNRZhG3

— TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) February 13, 2022