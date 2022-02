VIDEO FUERTE: Abuela se aferra a su nieta de un año para evitar que la rapten en Perú

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

La abuela estaba descansando con su nieta en brazos cuando una persona desconocida intentó tomarla, por lo que la señora se aferró y posteriormente presentó una denuncia.

Lima, 12 de febrero (RT).– Una niña de un año y medio de edad estuvo a punto de ser raptada por un desconocido de los brazos de su abuela en la puerta de su casa. El hecho, que tuvo lugar el pasado fin de semana en un barrio de la ciudad de Piura, Perú, fue captado por cámaras de seguridad, informan medios locales.

La mujer descansaba en una silla al lado de la puerta principal de su domicilio la noche del sábado y sostenía a su nieta con un brazo. Mientras revisaba su celular, un hombre se acercó sigilosamente a sus espaldas y, de repente, se abalanzó con violencia sobre ella.

Dato: En el 2018, en #Piura se desató pánico por los supuestos #secuestrosDeNiños. Hasta ese momento eran solo rumores. Incluso el mismo jefe de la Macro Región Policial de Piura de este entonces, César Cervantes, aseguró que se trataba de un psicosocial (Hay vídeo) (2) — Vanesa Jiménez (@Vanesa_jimenezs) February 8, 2022

La víctima cayó al suelo y el delincuente comenzó a forcejear con la intención de arrebatarle a la menor; arrastró a la mujer, pero no logró cumplir con su cometido.

Según el testimonio de la involucrada, quien resultó con hematomas y laceraciones en sus brazos, fueron dos sujetos los pretendían robar a la pequeña, y uno de ellos se encontraba esperando en una motocicleta.

La afectada detalló que esa misma noche presentó la denuncia a la Policía por intento de secuestro, pero en un inicio no se la aceptaron porque no existió ningún robo. No obstante, una vez mostró la evidencia audiovisual las autoridades registraron el caso e iniciaron las investigaciones.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

RT https://www.sinembargo.mx/author/rt RT en Español es el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial. Comenzó a emitir desde Moscú durante 24 horas al día y 7 días a la semana en diciembre de 2009.