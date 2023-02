Allison festejará su 20 aniversario y llegará con nueva música a Vive Latino 20

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Después de un 2022 cargado de shows, la agrupación mexicana Allison se encuentra alistando motores para su próxima presentación en Vive Latino, en donde, aseguraron, lanzarán música nueva.

A su presentación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical se suma el festejo de su 20 aniversario por lo que “Fear” anticipó que durante su show en el Vive Latino anunciarán el concierto más grande de su carrera.

Fue en el 2006 cuando Allison lanzó su álbum homónimo, a cargo de Armando Ávila y Francisco Zepeda, durante los años mozos de la generación emo, que también catapultó a bandas como PXNDX, Insite, División Minúscula, Thermo, Delux y Kill Aniston, por mencionar algunas.

Pese a la disipación de la moda emo y la llegada de nuevos géneros musicales, la agrupación conformada por Erik Canales (voz y guitarra), “Fear” (guitarra), Diego Stommel (batería) y Alfredo Percástegui “Alfie” (bajo) siguió lanzando música.

Hoy en día su discografía está conformada por cuatro álbumes de estudio: “Allison” (2006), “Memorama” (2008), “120 Km/Hr” (2012) y “Todo está encendido” (2016).

A pregunta expresa sobre el resurgimiento de bandas como My Chemical Romance y Paramore, “Fear” comentó a este medio que nunca sintió que la “moda emo” se disolviera puesto a que “siempre he seguido la tendencia de esta música”.

“Creo que la voz de todos los que han crecido con nosotros y a la vez que las redes tienen más presencia, se siente que este género ha crecido, pero realmente yo siempre lo he sentido presente”, apuntó.

“Muchos me hablan de un revival, pero yo siempre lo he visto ahí tal vez porque soy parte de y escucho a estas bandas, no sé, bandas como Fall Out Boy y Paramore. Tal vez muchas bandas por su reencuentro como My Chemical Romance o Blink-182 están haciendo que esto se sienta cada vez más, pero al final e incluso en México, bandas como División Minúscula no han parado, bandas como nosotros no hemos parado”, añadió.