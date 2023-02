BITS | Hogwarts Legacy, un sueño hecho realidad con un gran trabajo detrás

Hogwarts Legacy es un juego que tiene un gran trabajo detrás, el cual busca reivindicar a la saga y revivir el amor de la misma con su público a pesar de los comentarios y actitudes inoportunas que ha tenido la autora de los libros a lo largo de los últimos años.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Desde la publicación del primer libro de Harry Potter en 1997 hasta la salida de la última película en 2011, existió una generación que creció en conjunto con una de las sagas más emblemáticas de todos los tiempos, que vivió el lanzamiento de cada libro y película junto a álbumes de estampas, juguetes, ropa y videojuegos de cada una de las cintas que llegaron al cine. Videojuegos que fueron evolucionando año con año, desde las primeras incursiones en la animación 3D en el PlayStation 1 acompañados de un doblaje al español de España, hasta dos generaciones después con el último juego llegando al PlayStation 3; juegos que nos daban una pequeña experiencia de lo que veíamos en la pantalla y leíamos en los libros, que siempre nos dejaron deseando un videojuego que nos diera la experiencia completa del universo de Harry Potter y a pesar de que han pasado más de 12 años sin vivir el fanatismo de la saga a tope, sorpresivamente en 2020, conoceríamos el juego que cumpliría los sueños más ambiciosos de cada fan del universo mágico de Harry Potter, este momento finalmente ha llegado.

Hogwarts Legacy nos cuenta una historia que está situada mucho antes de todo lo que conocemos, prácticamente alrededor de un siglo antes de los eventos de Harry Potter y poco más de 30 años antes de los eventos de Animales Fantásticos, por lo cual estamos frente a una historia completamente nueva, aunque tiene ciertos detalles y guiños a personajes que reconocemos gracias a sus antepasados o personajes históricos dentro del mundo de la magia, pero en su totalidad nos cuenta algo que no conocíamos. Hay un protagonista nuevo que seremos nosotros, podremos editar a este hechicero o hechicera a gusto y placer y darle un nombre, que nos llevará a Hogwarts como estudiantes de quinto año con la habilidad de percibir magia antigua, como otras personas en el pasado que iremos encontrando a lo largo de la historia, además de que nos involucrarán directamente con el antagonista principal del juego, Ranrok, el líder de la rebelión de los duendes y Victor Rookwood, el líder a la facción de magos oscuros, quienes buscan apoderarse de secretos antiguos, así como de objetos que han estado en el mundo mágico por muchos años y son la clave para acceder a un poder sin igual.

A lo largo del juego no sólo nos veremos involucrados en la historia de la magia antigua, sino también en el día a día como estudiante de Hogwarts, asistiremos a las diferentes asignaturas que tiene el colegio que van desde la clase de pociones, la clase de herbolaría, la clase de bestias mágicas, la de vuelo, entre muchas otras y cada una es importante para el progreso de nuestro personaje, por lo cual no serán cosa de una sola vez y no regresar nuca a ellas, además de esto, nuestra relación con personajes secundarios como alumnos con misiones adicionales nos llevarán a recolectar y descubrir objetos y secretos a lo largo del castillo o con quienes exploraremos diferentes partes de la historia, habrán profesores que nos ayudarán a conocer nuevos hechizos conforme avancemos en la historia, eso no es todo, ya que también podremos interactuar con personajes que estén situados en Hogsmade, el Bosque Prohibido o algunas pequeñas aldeas que se encuentre alrededor del mapa, haciendo que cada parte que podamos explorar sea basta en contenido, personajes y cosas que hacer o descubrir.

El mapa es gigante a nivel de lo que conocíamos de Hogwarts, ya que si bien tenemos el castillo el cual podemos explorar en su totalidad, desde salones de clase, dormitorios hasta el gran comedor o la cocina, también tenemos el pueblo de Hogsmade, sus diferentes tiendas que nos proveerán de objetos para nuestras clases o pociones, el bosque prohibido donde podremos caminar o volar a gusto y placer, así como las diferentes zonas montañosas alrededor del castillo, la estación del tren y las propias vías, dándonos una experiencia verdaderamente completa con la que ningún fan del universo mágico se sentirá defraudado. Con todo esto, el nivel gráfico y de detalles en cada espacio que podemos explorar es de gran calidad, con diferentes opciones de juego para mejores efectos o mejor rendimiento, con cualquiera de ellas simplemente es espectacular.

Por último, la jugabilidad es todo lo que podríamos esperar a nivel de comando desde las acciones básicas que podemos tener para explorar el juego, descubrir objetos, desbloquear candados, levitar cosas o simplemente jalarlas, cada uno de estos movimientos es único y fiel a lo que representa. Por el lado del combate, estamos frente a una dinámica muy diferente, fluida y que funciona de manera impecable al momento de lanzar hechizos, hacer flotar a un enemigo, jalarlo, congelarlo, desarmarlo, entre muchas otras cosas, cada comando que tenemos disponible y la opción de combinar diferentes ataques de manera tan fluida, hacen que sea uno de los mayores atractivos del juego. Además de que cada hechizo es fiel a lo que conocemos de él, por lo que si planeas utilizar un hechizo imperdonable como “Avada Kedabra” no importará el nivel de tu oponente, ya que será una baja segura.

Hogwarts Legacy es un juego que tiene un gran trabajo detrás, el cual busca reivindicar a la saga y revivir el amor de la misma con su público a pesar de los comentarios y actitudes inoportunas que ha tenido la autora de los libros a lo largo de los últimos años. Un juego que es fiel al mundo mágico que conocemos y que destaca en cada uno de los elementos que nos presenta.

