El PAN critica alza en inflación y en tasa de interés; propone fondo de contingencia

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró la mañana de este domingo que el alza en la inflación y la tasa de interés –7.91% y 11%, respectivamente- son indicadores de que “la economía no tiene rumbo”, pues “se gasta más y se compra menos”.

El dirigente nacional del partido, Marko Cortés, reprobó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticara al Banco de México (Banxico), al llamarlo “ortodoxo”, y que “se atreva a asegurar que la inflación no es alarmante”.

“La inflación nos golpea a todos, pero le pega más a los que menos tienen, con el encarecimiento de productos y un salario que no alcanza”, expresó el líder panista.

Además, el dirigente del blanquiazul afitmó que las medidas antiinflacionarias del Gobierno federal son “un rotundo fracaso”, pues según él, “los productos que buscaba ‘proteger’ son los que más se elevaron”.

Cortés Mendoza también indicó que el aumento de los precios impide que se generen nuevos proyectos de inversión con proyecciones positivas, lo que tiene como resultado final una disminución en el crecimiento económico.

Ante la situación económica actual, el representante del PAN promovió la iniciativa “Fondo de Contingencia contra la Inflación”, presentada por su partido en la Cámara de Diputados, que “busca apoyar a los mexicanos afectados en sus economías por la irresponsabilidad e indiferencia del Gobierno”.

