Ebrard descarta tensión con EU por el movimiento de AMLO contra el bloqueo a Cuba

López Obrador le ofreció ayer al mandatario cubano Díaz-Canel encabezar un movimiento más activo a favor del levantamiento del bloqueo económico de Estados Unidos a la isla.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó la mañana de este domingo que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pedir a Estados Unidos que quite el bloqueo económico a Cuba genere tensión entre el Gobierno de Joe Biden y el mexicano.

En entrevista desde el aeropuerto de Campeche, después de haber despedido al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el Canciller dijo así: México y Estados Unidos son “aliados”, pero que no tienen “intereses idénticos”, por lo que el Gobierno mexicano impulsará que se quite el bloqueo económico en Cuba.

​“No creo [que generé tensión]. México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos”, dijo en el encuentro con medios de comunicación.

“¿Qué pensamos? Lo que propone el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Ya dejemos atrás el pasado, levántese ese tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna en las Américas”, expresó el Canciller.

Asimismo, Ebrard mencionó que por la buena relación que existe con el Gobierno de Estados Unidos no esperaría que el impulsar levantar el bloqueo cambie esa relación. “Que un país le debe decir a otro que hacer, es lo que no coincidimos. Yo veo una muy buena relación con Estados Unidos, no esperaría que eso cambie y también tenemos muy buena relación con Cuba como la tenemos con Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y Chile”, expresó.

Ayer, el Presidente López Obrador, al encabezar la “Reunión Bilateral México-Cuba, Salud IMSS-Bienestar”, en el estado de Campeche, reiteró su apoyo para encabezar una lucha con otros países para la eliminación del bloqueo comercial que mantiene Estados Unidos.

Insistió en el tema del bloqueo “inhumano” hacia Cuba y se comprometió a encabezar un movimiento con otros países para que se levante.

“Por eso nuestro respeto, gratitud y apoyo, y vamos a continuar demandando que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano, y no sólo cuando se trata de votar en la ONU, porque siempre se gana, la mayoría de los países están porque se elimine bloqueo, pero pasa la asamblea y vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al Presidente de Cuba que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y soberanía de Cuba; y nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas, son pueblo y un Gobierno profundamente humano. ¡Qué viva el pueblo digno de Cuba!”, dijo López Obrador.

El Presidente ya se había pronunciado por levantar el bloqueo a Cuba en su discurso al otorgar al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar.

“Como señal de buena voluntad, de que se está en disposición de hermanarnos, de todos los países de América, considero, y lo expreso con respeto, que el Gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba”, dijo el Presidente horas antes en la zona arqueológica de Edzná.

Durante su sexenio, que se inició en el 2018, López Obrador ha mantenido una estrecha cooperación y respaldo irrestricto a Cuba en la condena al embargo comercial de Estados Unidos.

En el 2021, tras unas protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles a manifestarse contra la escasez de bienes básicos y los cortes de energía, el Gobierno mexicano envió a la isla medicamentos, alimentos y combustible en lo que supuso el mayor apoyo en ayuda humanitaria en décadas, sólo comparable al ofrecido en tiempos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando Cuba vivía la crisis provocada por el derrumbamiento del bloque soviético.

Un altísimo honor recibir la Orden Mexicana del Águila Azteca, condecoración que simboliza el origen, la identidad y la fortaleza de esta entrañable nación. La recibo con humildad e infinito agradecimiento, consciente de que el auténtico merecedor es el heroico pueblo cubano. pic.twitter.com/Lw8GIhk2ZI — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 11, 2023

México fue el único país de América Latina que nunca rompió relaciones con Cuba tras el triunfo de la revolución, de donde de hecho, salió para armar su grupo guerrillero el barbado líder Fidel Castro, quien en el 1988 recibió también la Orden del Águila Azteca.

Sin embargo, desde finales de los 90 y hasta la presencia de López Obrador, los otrora inquebrantables nexos comenzaron a tener fisuras sobre todo en la medida en que los gobernantes como Vicente Fox revalorizaron su relación con Estados Unidos.

-Con información de AP