EU derriba un objeto que volaba sobre el lago Hurón; es el tercero en una semana

Por Collen Long, Lolita C. Baldor, y Zeke Miller

Washington, 12 de febrero (AP).-— Un “objeto no identificado” fue derribado con un misil por aviones estadounidenses de combate el domingo sobre el lago Huron, y se creía que era el mismo rastreado sobre Montana y monitoreado por el Gobierno desde la noche anterior, dijeron funcionarios estadounidenses. .

El derribo se produce después de que objetos anteriores en Alaska y Canadá fueran derribados del cielo porque volaban a altitudes que representaban una amenaza para los aviones comerciales, según los funcionarios, que tenían conocimiento de los derribos y hablaron con The Associated Press con la condición de anonimato para discutir las operaciones delicadas.

La representante Elissa Slotkin, D-Mich., tuiteó que “el objeto ha sido derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de EU”. El derribo fue confirmado por cuatro funcionarios estadounidenses.

Just got a call from @DeptofDefense — our military has an extremely close eye on the object above Lake Huron. We’ll know more about what this was in the coming days, but for now, be assured that all parties have been laser-focused on it from the moment it traversed our waters.

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023