Guía práctica para San Valentín ¿a dónde ir en una cita amorosa en la CdMx?

Recorrer Chapultepec, ir a la Cineteca Nacional o realizar senderismo son sólo algunos de los planes para compartir con el interés amoroso.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- A pesar de que las relaciones tradicionales ya no son las más atractivas entre los jóvenes, el Día de San Valentín aún resuena en la Generación Z. De acuerdo con Tinder, cada año, hay un aumento en las menciones (79 por ciento en 2022) de miembros de 18 a 25 años en México que buscan su San Valentín.

A veces cuesta trabajo encontrar el lugar indicado para salir en una cita amorosa, como el Día del amor y de la amistad está a la vuelta de la esquina, Tinder, preparó una guía con algunas recomendaciones de lugares y actividades en la Ciudad de México.

PLANES PARA UNA MAÑANA INCREÍBLE

Para las personas que comparten el amor por las mañanas, el aroma del café caliente, un desayuno de campeones y la naturaleza, las mejoras actividades son:

Empezar bien el día con un senderismo en el Ajusco o Los Dinamos. En Year in Swipe 2022 de Tinder, salir a caminar fue la actividad número uno para citas en México, así que no hay mejor manera de seguir esta tendencia que conectando con la naturaleza y con esa personita especial, mientras emprenden una larga y divertida caminata. Después de realizar el hiking no olviden pasar por unos deliciosos chilaquiles y un jugo de naranja para darle ese toque picosito y dulce al corazón.

Parque La Mexicana: es el lugar perfecto para caminar y conversar en un entorno tranquilo, aparte cuenta con muchas opciones de restaurantes deliciosos. Si hiciste match porque les gustan los perros y tienen alguno que otro peludo en casa, no te preocupes, podrán llevarlos sin ningún problema y pasear a esos amigos que tanto queremos, ya que la mayoría de los establecimientos dentro del parque son pet friendly.

Visita un museo en la ciudad. En el Year in Swipe 2022 de Tinder, 1 de cada 101 jóvenes solteros dijeron que preferían las situationships como una manera de desarrollar una relación con menos presión, si eres una de esas personas, tener una mañana más relajada compartiendo su amor por el arte es la mejor opción. ¡Haz que se vuelva inolvidable tu cita como lo es la historia y la cultura! tomen fotos increíbles para el recuerdo. El Museo MUAC, (Museo Universitario de Arte Contemporáneo) o el Soumaya son increíbles para tomar esa selfie y ver nuevas exposiciones todo el tiempo.

PLANES PARA DISFRUTAR DE LA GOLDEN HOUR O EL ATARDECER

El Bosque de Chapultepec: Realizar una larga caminata por este magnífico bosque en medio de la ciudad viendo el atardecer o renten una de las lanchas que se encuentran en el lago para compartir ese espíritu de equipo en pareja. Es de los lugares más románticos en donde se puede pasear con tu cita mientras hablas por horas de todos los intereses en común que tienen.

Terraza Catedral: Nada mejor que disfrutar de este momento del día en una de las mejores terrazas en el Centro Histórico. Este lugar se encuentra dentro del Hostal Mundo Jóven y no se exagera cuando se dice que tiene una de las mejores vistas durante el atardecer.

Cetro: no solo es un mirador dentro de la ciudad, sino que también se puede interactuar con varios elementos gracias a la realidad virtual que tiene.

PLANES PARA QUIENES GUSTAN DE LA NOCHE

Recorrer el Centro de Coyoacán y hacer un gran bar hopping en los lugares más icónicos como La Celestina y La Coyoacana, además de llenarse de la cultura mexicana.

Mercado del Carmen: ¿Por qué no festejar en grupo el día del amor y la amistad?, brindar por los romances exitosos y también por los que han encontrado grandes amigos en Tinder. Es un buen día para estar entre amigos y llevar a la cita en un entorno coloquial y romántico por las calles de San Ángel.

Cineteca Nacional: ¡Es tiempo de sacar las palomitas y de compartir una malteada! De martes a jueves hay funciones gratis en el foro al aire libre. Si después de ver la película quieren tomarse algo, está la terraza con un buen ambiente y buena música.