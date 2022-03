La cinta Uncharted es vetada en Vietnam por el contenido de imágenes ilegales

Vietnam, 12 de marzo (EFE).- La película Uncharted, con el actor Tom Holland de protagonista, ha sido censurada en Vietnam por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones de Pekín.

Vi Kien Thanh, responsable del departamento de Cine dentro del Ministerio de Cultura vietnamita, afirmó este sábado en declaraciones recogidas por el portal VNExpress que la prohibición de la película, que se iba a estrenar el 18 de marzo, ha sido decidida por el Consejo Nacional de Evaluación de Películas por contener “imágenes ilegales”, en referencia al mapa.

La delimitación en forma de U que abarca casi todo el Mar de China Meridional (llamado Mar del Este en Vietnam) aparece en los mapas chinos y es motivo de controversia para Vietnam y otros países de la zona con los que mantiene un conflicto por la soberanía total o parcial de las islas Spratly y Paracel.

According to this map in Uncharted movie Hoang Sa archipelago, Truong Sa archipelago belong to China. This is an insult to us and to our country rights . We Vietnamese need an apology! Hoang Sa, Truong Sa belong to Vietnam. #tomholland1996 #UnchartedMovie #MarkWahlberg pic.twitter.com/KUvl8VC4fE

