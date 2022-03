Arrollo a mesas de restaurante en Washington DC deja 2 personas muerta y 6 heridas

Por Carole Feldman

WASHINGTON, 12 de marzo (AP).— Una camioneta embistió el viernes una zona de mesas al aire libre de un popular restaurante griego en el noroeste de Washington, D.C., dejando dos mujeres muertas y lesionando al menos a otras seis, tres de ellas de gravedad.

Las autoridades dijeron que al parecer lo sucedido se trató de un accidente.

Él describió al conductor como un adulto mayor que perdió el control del vehículo. “Ese elemento de perder el control está siendo indagado activamente por nuestro equipo de investigaciones de percances viales mayores”, dijo Bedlion.

El accidente ocurrió a la hora del almuerzo en un día cálido y soleado en la capital de la nación. El restaurante, el Parthenon, se ubica en una transitada franja comercial de tiendas y restaurantes, muchos de los cuales tienen mesas al aire libre. Los vehículos de bomberos llenaron la calle, que fue cerrada al tránsito y los peatones.

#WashingtonDC – Car crash at the Parthenon restaurant in the 5500 block Connecticut Avenue NW, 2 women have died while at least 10 injuries were confirmed pic.twitter.com/0D9CrwhzIL

— CyclistAnons (@CyclistAnons) March 12, 2022