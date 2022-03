Inversionista vende NFT valorado en 1 millón de dólares por menos de 1 centavo

Ciudad de México, 12 de marzo (RT).- Un inversionista vendió por error un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) Etherrock, valorado en un millón de dólares, por menos de un centavo.

Según reportó el usuario, tan pronto como apareció la orden en el mercado, un bot especial que rastrea los precios de NFT realizó la compra de inmediato.

How's your week?

Mine? I just erroneously listed @etherrock #44 for 444 wei instead of 444 eth🤦‍♂️

Bot sniped it in the same block and trying to flip for 234 eth

In one click my entire net worth of ~$1 million dollars, gone

Is there any hope?

Am I GMI?

Can snipers show mercy? pic.twitter.com/yq9Itb2Ukb

— Rock dust 😭 (@dino_dealer) March 10, 2022