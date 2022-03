Alumnas de la UANL piden ayuda; son amenazadas por denunciar acoso en sus planteles

A través de la petición “¡UANL escucha, actúa y garantiza la seguridad de tus alumnas!”, se pidió a la institución escolar que atienda y resuelva las exigencias de las alumnas por los hechos de acoso y violencia que enfrentan.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Alumnas de preparatorias correspondientes a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) protestaron contra los casos de abuso y acoso sexual con un tendedero en la explanada de las instituciones escolares. Sin embargo, recibieron amenazas de un tiroteo posterior al 8 de marzo.

A través de una serie de videos, imágenes y capturas de pantalla que comenzaron a difundirse en redes sociales, se informó sobre las presuntas amenazas contra las alumnas por parte de los sujetos que fueron exhibidos en el tendedero. En las publicaciones se puede ver que decían que realizarían un tiroteo en la escuela el 11 de marzo “sin importar si se mueren”.

“En la @uanl están amenazando con matar, violar y secuestrar a las alumnas del plantel por denunciar a alumnos y profesores con antecedentes de abuso y violencia”, informó la cuenta de Twitter Las brujas del mar.

“Unos weyes se metieron a los baños de las niñas y empezaron a decir ‘LAS VAMOS A MATAR’ y ahorita están en la dirección. Hay seis patrullas afuera”; “están diciendo que van a haber personas armadas a la salida y que tengan cuidado. Y en los baños y salones pusieron carteles y así, y los prefectos quitaron todo para encubrir a los profes que quemaron”, dice el mensaje de lo que presuntamente ocurría en la Prepa 22.

Mientras el 10 de marzo se daban a conocer las amenazas contra las estudiantes que participaron en la protesta, la UANL emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que no habían ocurrido situaciones de riesgo en las instalaciones.

“Hasta el momento, no se ha presentado ninguna situación que represente riesgo en las instalaciones de las preparatorias”, dijo la institución.

Y posteriormente agregó que “la Universidad mantiene todas las medidas de seguridad que se implementan de manera constante para salvaguardar la seguridad de su comunidad universitaria”.

Sin embargo, las estudiantes comenzaron a difundir las situaciones ocurridas en los planteles de la Preparatoria 15, la cual se encuentra en Monterrey; Preparatoria 1, en Apodaca; Preparatoria 7, de San Nicolás; Preparatoria 22, en Guadalupe; y Preparatoria 16.

Asimismo Monterrey dio a conocer que la vigilancia fue intensificada en la Prepa 15 por petición de los directivos.

“Monterrey reforzó la seguridad en los alrededores del plantel educativo, debido a supuestos mensajes de falsa alarma que circularon entre los alumnos”, anunció en un comunicado.

A través de la petición “¡UANL escucha, actúa y garantiza la seguridad de tus alumnas!”, se pidió a la institución escolar que atienda y resuelva las exigencias de las alumnas.

“El 10 de marzo en redes sociales circularon una cantidad abrumadora de denuncias públicas en forma de posts, imágenes y audios de mujeres estudiantes acerca del clima de violencia y amenazas que se estaba viviendo en distintas dependencias de la UANL, acentuadamente en escuelas preparatorias”, se lee al inicio.

La petición sigue con que “por tanto, en sororidad con las alumnas de todos los niveles, exigimos que las autoridades de la UANL escuchen a sus alumnas, atiendan y resuelvan esta añeja demanda. Este problema de violencia sistemática no se resolverá metiendo policías a vigilar sino escuchando a sus alumnas. Urge la escucha. Urge decirles: ‘Sí te creo’. Urgen acciones y resultados”.

Asimismo se destacó que estos actos de violencia ocurrieron después de que el 8 de marzo las mujeres tomaron las calles del estado y el 9 de diciembre distintos espacios escolares y educativos se sumaron al “9 Nadie Se Mueve”.

“El evento de quiebra y quema en el palacio de gobierno, que no es más que otro tipo de protesta, no alcanza a desvirtuar el cambio social que nuestra ciudad vive desde hace unos años: las mujeres están andando por caminos que el pensamiento patriarcal no logra acomodar en su lógica, ni debemos esperar que suceda”.

La petición busca recolectar mil 500 firmas, al momento lleva más de mil 100, y resaltó que “quienes firmamos somos universitarias y universitarios que ya no estamos en los campus como trabajadoras o estudiantes, pero vemos con seria preocupación el desdén con el que las autoridades universitarias descalifican las denuncias de acoso, las expresiones de denuncia, las amenazas contra sus estudiantes e incluso algunas notas periodísticas”.

El Gobernador Samuel García dio a conocer que recibió diversos mensajes de mujeres que denunciaban amenazas y agresiones, por lo que pidió a algunas secretarias que intervengan y las atiendan. Además, aseguró que estará al pendiente del caso y de que se garantice la integridad de las mujeres.

“He recibido varios mensajes que denuncian amenazas y agresiones a mujeres, he pedido a Alicia Leal, Secretaria de las mujeres y Aldo Fasci, Secretario de Seguridad, que intervengan, atiendan todas las denuncias y den protección inmediata a las denunciantes. Estaré atento a que, en todo momento, tomemos las medidas que garanticen la integridad de las mujeres de Nuevo León”.

Una alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL interpuso una amenaza ante la Fiscalía de Nuevo León por las amenazas que circularon en redes sociales respecto a un ataque con arma de fuego, por lo que se abrió una carpeta de investigación y medidas de protección en la Unidad Mederos.

La denunciante mencionó que dichas amenazas trascendieron en un grupo de WhatsApp derivado de una publicación en la que un joven anunciaba que organizaría una balacera.

El presunto aseguraba que ya había intentado asesinar a su hermano y hasta había compartido fotografías portando un arma de fuego.

La Secretaría de Mujeres puso a disposición los números telefónicos 8117838350, 8117845253 y 8113004875 para que las alumnas denuncien cualquier amenaza.

