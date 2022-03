Expertos afirman que cambio de la Liga Mx al eFootball podría no ser beneficioso

Por Rodrigo Corona

México, 12 de marzo (EFE).- El cambio que hizo la Liga Mx al dejar el videojuego FIFA para cambiarlo por el eFootball, que tendrá de forma exclusiva los derechos del certamen, podría no ser beneficioso para la primera división mexicana, según expertos consultados este sábado por Efe.

Apostar por un simulador del balompié, uno de los juegos más criticados del año pasado por su baja calidad en vez de seguir en un consolidado FIFA, uno de los más vendidos en México los últimos años, sería algo negativo para la marca de la Liga Mx de acuerdo con José Ángel Garfias, investigador de la Universidad Autónoma de México experto en videojuegos.

“FIFA es uno de los pilares de la industria de videojuegos en México. Me sorprende que la Liga Mx diera el brinco a una empresa como Konami (dueña de eFootball) que ha perdido interés en los videojuegos y que sus últimos proyectos han recibido malas críticas. Me parece que no analizaron en qué manos cayeron”, dijo Garfias.