Rusos hacen filas y revenden alimentos de McDonald’s antes de cierre en su país

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Tras el anuncio de la salida de la cadena McDonald’s cientos de habitantes rusos hicieron fila para comprar y revender los últimos alimentos que repartirá la cadena antes de cerrar sus puertas, algunos otros pusieron a reventa estos mismos productos.

McDonald’s anunció el pasado 8 de marzo que cerraría sus 850 locales en Rusia y que habría una pausa en todas sus operaciones, sin embargo, también detalló que seguirá pagando el sueldo de los trabajadores.

Buy while it's hot

After McDonald's announcement that they were leaving #Russia, people have already started selling their supplies on Internet. pic.twitter.com/DtoWbuZ1If

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022