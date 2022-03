“Queremos un futbol sin violencia y en paz”: El pedido de Diego Cocca, DT de Atlas

El técnico del Atlas reconoció, tras la victoria sobre FC Juárez, que la semana fue complicada luego de sufrir de cerca la violencia en el Estadio Corregidora durante el partido contra Querétaro que dejó 26 heridos.

Por César Huerta

Ciudad de México, 12 de marzo (ASMpéxico).- No fue sencillo para el Atlas dejar atrás el shock provocado por la violencia de Querétaro. Por eso, el técnico Diego Cocca otorga un mérito aún más grande a sus jugadores, que supieron dar vuelta a la página para salir nuevamente al campo este viernes y vencer a FC Juarez como visitante por 2-1. El entrenador desea que pronto pase todo para volver a tener un futbol sin violencia y en paz.

“Realmente positivo, primero por los tres puntos que era lo que veníamos a buscar. Creo que hicimos un buen partido, el equipo va mejorando individual y colectivamente. El primer tiempo fue bueno, sabíamos que sería un partido trabado. Entender el contexto, la semana pasada fue complicada, debíamos aislarnos de lo que pasó y meternos al partido. Los muchachos estuvieron a la altura, mejoramos en muchas cosas. Hay que seguir mejorando, pero fue una semana, dentro de lo que pasó muy positiva, porque tuvimos seis puntos y estamos en la posición de la tabla que queremos estar, ahí arriba”, explicó.

Confió en que todo mejorará de cara al Atlas-Chivas de la próxima semana, otro partido que enciende gran cantidad de pasiones. “Ya lo hemos dicho, queremos un futbol sin violencia y en paz. Soy un convencido que el futbol mexicano tiene mucha paz, que la gente convive en las plateas con los rivales y que saben hacer esa convivencia. Creo en la gente y estoy convenido que tendremos un Clásico en paz. Esperamos nuestra gente apoye como siempre y respete al rival como siempre”, añadió Diego Cocca.

🎥 “Queremos un futbol sin violencia y en paz. Soy un convencido que el futbol mexicano tiene mucha paz. Creo en la gente y estoy convenido que tendremos un Clásico en paz. Esperamos nuestra gente apoye como siempre y respete al rival como siempre”: Diego Cocca. @ASMexico pic.twitter.com/m4Xh9UfVXr — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 12, 2022

“Tuvimos una semana muy complicada, la cual necesitábamos el esfuerzo del equipo para que se meta a trabajar, pensar en el partido, pensar en el equipo que íbamos enfrentar y hoy lo hicimos muy bien. Muy contento por eso, agradecido por la concentración de los jugadores, la actitud, las ganas. Seguimos mejorando, estamos en buena posición y no debemos aflojar de este camino. Esperamos que todo se tranquilice la semana que viene y enfrentar el Clásico de la mejor manera”, sentenció.

Hablo también del caso de Jairo Torres, quien emigrará pronto a la MLS y ha sido criticado por su nivel de juego. “Es la realidad, es lo que nos toca, no es la mejor situación, es raro tener un jugador que se quedará sólo a la fecha 17, pero estamos agradecidos con Jairo que se entrega. Está pensando acá, está agradecido con sus compañeros, con el club y se entrega al máximo. No es fácil manejar la situación, es joven, está vendido, sabe que en mes y medio estará en otro lado. No es sencillo, pero bueno, está haciendo el esfuerzo y nosotros tratamos de ayudarlo”, aseveró.

Finalmente, asegura que Atlas incrementará su nivel. “Eso es parte de mi trabajo, hablar con los jugadores, hacerles entender, meterlos otra vez en el contexto de trabajo del equipo. Necesitamos tiempo, no tenemos, recién tendremos una semana larga, tuvimos muchísimas turbulencias, cosas en el medio. Tiempo y trabajo, no hay otra cosa. El grupo va por buen camino, seguiremos creciendo, con tiempo y trabajo veremos la mejor versión del equipo y veremos para qué estamos”, concluyó Diego Cocca.

‘TUCA” VE CERCA LA MULTA

FC Juárez es último de la tabla porcentual y aunque no existe descenso actualmente en el futbol mexicano, sí existe una fuerte multa para los equipos que terminen al fondo de dicha clasificación. Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico del cuadro fronterizo, comienza a resignarse a la idea de que su equipo tendrá que pagar.

“Yo creo que cerca, si seguimos teniendo estas actuaciones, porque para no pagar tienes que cosechar puntos y nosotros no lo hemos logrado. Creo que hace una semana o dos me mencionabas que venía una cantidad de partidos que sería muy importante cosechar puntos y hemos desperdiciado dos oportunidades dentro de casa. De seis puntos no hemos logrado ninguno. Mientras siga esta situación, la posibilidad que mencionas es muy grande, aunque los otros equipos también en esta disputa no se han alejado. En el cociente estamos muy cerca, pero sólo podemos realmente pensar en no tener que pagar esto sacando puntos y no lo hemos logrado”, explicó.

🎥 “Yo creo que cerca si seguimos teniendo estas actuaciones, porque para no pagar (multa por el porcentaje) tienes que cosechar puntos y nosotros no lo hemos logrado. Mientras siga esta situación, la posibilidad es muy grande”: Ricardo Ferretti. @ASMexico pic.twitter.com/ewSeDfMwDt — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 12, 2022

“Ahora, volvemos a lo mismo: para sacar puntos en primer lugar se tiene que jugar bien y nosotros no hemos logrado ese equilibrio ofensivo y defensivo. No me quiero servir de excusas, pero las problemáticas son realidad, los jugadores de más peso ofensivo de nosotros no se les puede tomar en cuenta. Son tres jugadores que siempre uno ha pensado que estando para actuar nos pueden dar un peso específico, ofensivamente, la producción de goles. Independientemente de que estén o no, el equipo no se ha encontrado. Soy de la idea de que si juegas bien y pierdes, a corto plazo ganas. Si juegas mal y ganas, a corto plazo pierdes. No he encontrado desde que llegué aquí el equilibrio, principalmente que mi equipo por lapsos parece que va engranar, aparte hemos tenido altas y bajas”, sentenció Ricardo Ferretti.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.