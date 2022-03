Sasha Sokol podría demandar a Luis De Llano por “violación equiparada”, dice abogado

El abogado penalista lanzó su opinión a través de redes sociales y aseguró que el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano podría ser un delito de violación equiparada.

Por Héctor Alfonso Morales

Ciudad de México, 12 de marzo (ASMéxico).- El caso de la relación que tuvo Luis de Llano con Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años, puede ser constitutiva del delito de violación equiparada, de acuerdo con el abogado penalista Gabriel Regino.

Hace unos días Sasha reveló que sufrió abuso por parte del productor musical. La artista refirió que “Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, agregó y mencionó que durante todo el vínculo con De Llano ella fue menor de edad.

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Al respecto, Regino explicó que fue “una relación asimétrica de poder. ¿Estos hechos pueden ser constitutivos de delito? Por supuesto que sí, podría ser constitutivo del delito que se denomina violación equiparada. Entre 1984 y 1987 estaba vigente un Código Penal que así lo estableció”.

Sokol, entonces puede acudir ante las autoridades para abrir un caso contra el productor, ya que “si la Fiscalía recibe la denuncia, puede generar actos de investigación para corroborar la versión de la víctima, mediante evaluaciones psicológica, recopilación de datos, entrevista a testigos. Ante el juez, se debe argumentar el derecho a la víctima a un acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, a una reparación del daño integral y al derecho del conocimiento de la verdad. Estos derechos humanos están por encima de la prescripción”.

Sobre los lamentables hechos denunciados por una connotada artista en sus redes sociales. #GabrielRegino #ReginoAbogados pic.twitter.com/Rm8iViQGMV — gabrielregino (@gabrielregino) March 10, 2022

Para el penalista, “lo más importante es que no exista impunidad porque hay delitos que no necesariamente se denuncian de manera inmediata. A nivel federal, el delito de violación ya es imprescriptible. ¿Por qué no se incluye esto en los códigos penales locales los delitos de carácter sexual? Esperemos que este caso no quede en el olvido”, solicitó Regino, a través de un video en sus redes sociales.

