Dos mujeres son apuñaladas en el MoMA de Nueva York; evacúan el museo en Manhattan

Nueva York, 12 mar (EFE).- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) fue evacuado este sábado tras el apuñalamiento de dos mujeres en el edificio, situado en pleno centro de Manhattan, informaron fuentes policiales.

El MoMA fue cerrado al público para que la policía llevara a cabo una investigación del suceso, mientras que las autoridades señalaron que la vida de las heridas, que fueron trasladadas al hospital Bellevue, no corría peligro.

2 people stabbed inside the MoMA. Source tell me both are employees of the museum. They were taken to the hospital and are in stable condition.

Police investigating. Will be getting an update from police shortly. @fox5ny pic.twitter.com/Ye6F5fotaU

— Jessica Formoso (@JessicaFormoso) March 12, 2022