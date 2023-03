Del caos al orden: Consejos para lograr ordenar el guardarropa y revisar las prendas

Uno de los consejos es ordenar iguales con iguales, es decir, poner todos los pantalones juntos, todas las playeras y todas las camisas, eso permitirá ver la cantidad de prendas y la calidad.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- En ocasiones el guardarropa, los cajones y todo lo que tiene que ver con la ropa puede volverse un caos y esto puede traer poca claridad mental, incluso perder tiempo buscando las cosas entre tanto desorden. Downy compartió una plática con Claudia Torre, organizadora profesional de espacios, quien brindó valiosos tips para alcanzar una una vida más sencilla llena de experiencias y no de cosas a través del orden.

De acuerdo con Claudia, el desorden hace referencia a esas cosas que tienes en tu casa que no amas, no usas, no necesitas y no te hacen feliz. Ella compartió su metodología del O.R.D.E.N. que consiste en 5 pasos:

–Ordena iguales con iguales: si vamos a revisar el closet hay que sacar todos los pantalones y ponerlos todos juntos, todas las playeras y ponerlas juntas, así con todas las prendas, eso permitirá ver la cantidad de prendas y la calidad.

–Reduce: quedarse de verdad con lo que se necesita, un tip es preguntarse ¿De verdad lo uso, de verdad lo necesito, va con mi momento de la vida? En ese momento se elige qué donar, qué vender, qué de debe lavar, arreglar, tintorería, por probar, lo que se queda, lo que se puede regalar a amigos y familiares. También puede existir espacio para una Caja de tesoros, es decir, prendas que son muy especiales y queremos conservar.

–Da un hogar: este consiste en acomodar cada categoría (pantalones, blusas, trajes, etc.) en su lugar considerando la frecuencia de uso, el volumen y funcionalidad.

–Etiqueta el contenedor ideal: encontrar el contenedor que más vaya con las prendas, el espacio y hasta estilo, una tip es preguntarse ¿me funciona para todas las prendas?

–No recaigas: es muy sencillo volver al desorden por lo que es importante tener un plan de mantenimiento, incluso la familia debe ser parte de la dinámica.

Entre los consejos que Claudia Torre brindó están:

Ganchos: todos iguales, ya sean de madera, de plástico, de terciopelo, los que se deseen. El sistema de voltear los ganchos ayuda a saber qué se usó qy que no, es decir, todos los ganchos verán al mismo lado, tras usar una prenda se volteará.

Los zapatos: usar un relleno para las botas, los tubos para flotar la alberca funcionan bien y eso ayudará a que no pierdan su forma. También hay cajas para zapatos que son apilables.

–Prendas fuera de temporada: usar un guardaprendas pero que no sean de plástico, ya que la ropa necesita que circule el aire.

Durante el evento se presentó Downy Amanecer, con su aroma fresco, frutal y con un toque floral, ofrece la combinación perfecta para transformar la experiencia de lavado en algo extraordinario; se destaca porque no sólo deja la ropa con un aroma irresistible, sino que también ofrece la intensidad y durabilidad que se necesita para que la ropa huela rico todo el día. En comparación a otros suavizantes, sus fórmulas tienen cápsulas de perfume que se activan con el movimiento, por lo que se libera el perfume mientras se está usando la ropa, el icónico “rubbing effect”, que deja en la ropa una sensación de frescura superior que perdura en presencia de malos olores internos y externos aún después de varios días de lavada.