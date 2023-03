CRÓNICA | ¿Hay algo que no enferme en una tienda 24 horas? Un recorrido lo responde

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– “A la vuelta de tu vida”. Así se anuncia Oxxo, una de las tiendas de conveniencia más famosas y con mayor presencia a nivel nacional, con casi 20 mil sucursales en todo territorio mexicano. La empresa, de grupo Femsa, abrió sus primeras tiendas en Monterrey en 1978. A 45 años de esto, Oxxo se ha convertido en un gigante de venta de comida “chatarra”, polémica por prácticas como ampararse para poder exhibir cigarros libremente, vender mayoritariamente productos ultraprocesados, realizar una campaña sobre el consumo de electricidad en el marco de la Reforma Eléctrica, entre otros episodios.

Basta un recorrido de los pasillos de las tiendas para identificar que los Oxxos, como otras tiendas de conveniencia e incluso farmacias, tienen los anaqueles repletos de comida empaquetada con sellos de advertencia como “Exceso de grasas saturadas”, “Exceso de sodio”, “Exceso de azúcares” o “Exceso de carbohidratos”.

En los refrigeradores hay bebidas alcohólicas, refrescos, jugos y aguas de sabor con etiquetas advirtiendo su alto contenido de azúcares y la presencia de edulcorantes y/o cafeína, dos sustancias no recomendadas para consumo en niños, niñas y adolescentes.

Más allá de ser productos que pueden encontrarse fácilmente en tiendas de conveniencia de cualquier tipo, tienditas locales de abarrotes, farmacias y hasta puestos callejeros, la particularidad de Oxxo recae en dos circunstancias: la primera, que pertenece al grupo Femsa, que tiene entre sus marcas Coca-Cola FEMSA, productos de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Jugos Del Valle; y la segunda, que es la cadena de este tipo de tiendas más grande en México, con franquicias en casi cada colonia.

“Llevan muchos años que ha cambiado mucho el tema en que las personas consumimos los alimentos, el tema de cómo comemos”, señaló la doctora Sonia López Álvarez, especialista en Salud Pública.

En un problema multifactorial como la alimentación de las personas, indicó la Directora General en Panamerican Clinical Research Cuernavaca, juega un papel la información que se tiene con respecto al valor nutricional de lo que se consume, pero también la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos.

Si bien en los Oxxos se ofrecen también productos de abarrotes como leche, huevo, bolsas de granos de arroz y frijoles, entre otros, la mayor parte de la tienda está repleta de productos empaquetados como galletas, papas, botanas, palomitas, dulces, pan dulce, y demás.

La disponibilidad de estos productos en cualquier tipo de tienda es uno de los factores que propicia su consumo, pero también la falta de mayor información y educación sobre nutrición en la población mexicana, expuso López Álvarez, pues las personas deben de contar con los datos necesarios para elegir el tipo de alimentación que quieren tener.

La doctora celebró que se haya aprobado una modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 en el 2020 para exigir un etiquetado frontal con advertencias, y la prohibición de grasas trans en aceites, grasas comestibles, alimentos y bebidas no alcohólicas. La especialista consideró que este tipo de políticas públicas favorecen la salud de la población mexicana y son necesarias, así como medidas tanto por parte del Gobierno federal como de las mismas industrias para que sus productos contengan menos ingredientes nocivos, como los azúcares, sodio y grasas.

Sin embargo, también resaltó que es preferible que las personas acostumbren a consumir frutas y verduras, así como alimentos frescos, en lugar de alimentos ultraprocesados.

“Nuevamente, tiene que ver con el tema de la educación. Cuando hacen estudios de hábitos alimenticios, ves que hay gente –muy poca gente– que no la consume [la comida chatarra]; todos alguna vez hemos consumido. Hay gente que la consume ocasionalmente, pero mucha gente la consume dos o tres veces por semana, de hecho la mayoría de las personas”, resaltó López Álvarez.

“Si comes de vez en cuando unas papitas, no está mal; tiene que ver con la cantidad de papitas que comes y tiene que ver con si las comes todos los días o una vez a la semana, porque a veces el problema tiene que ver con el alto consumo y que nos movemos poco. Hay un consumo alto pero no corres tanto, no haces deporte, no te mueves, entonces también por eso los excesos son malos”.