Texas recomienda posponer o cancelar viajes a México en este momento ante violencia

El Gobierno de los Estados Unidos tiene señalados a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas como aquellos a los que no recomienda visitar debido al crimen y los secuestros.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de viaje para estadounidenses que tienen planeado visitar México en el periodo vacacional de primavera, conocido también como spring break, debido a recientes noticias de violencia en el país.

A través de un comunicado, el DPS advirtió a la ciudadanía texana de la violencia que se vive en México, la cual “no puede ser ignorada”, por lo que instó a “todos los viajeros a investigar cuidadosamente cualquier viaje planificado y, de nuevo, a considerar posponer o cancelar el viaje a México en este momento“.

“La violencia en el cártel de drogas y otras actividades delictivas representan una amenaza significativa para la seguridad de cualquiera que cruce a México en este momento”, dijo el director del DPS, Steven McCraw.

“Tenemos el deber de informar al público sobre la seguridad, los riesgos de viaje y las amenazas. Basándonos en la naturaleza volátil de la actividad del cártel y la violencia que estamos viendo allí, instamos a las personas a evitar viajar a México en este momento”, agregó.

El Gobierno de los Estados Unidos también ha emitido advertencias recientes sobre viajes a México, hasta el momento, tiene a seis entidades señaladas como lugares que no hay que visitar debido al crimen y la tasa de secuestros: Colima, Guerro, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Además, otras siete entidades federativas mexicanas fueron puestas en la lista de lugares para reconsiderar realizar un viaje: Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

La alerta y la recomendación del DPS se dan luego de que el pasado 10 de marzo, tres mujeres de Texas fueran reportadas como desaparecidas tras viajar a México para vender en un tianguis en Nuevo León.

TRES MUJERES DESAPARECEN

Dos hermanas de Texas y una amiga desaparecieron en México después de que cruzaron la frontera el mes pasado para vender ropa en un mercado de pulgas, informaron las autoridades estadounidenses, el pasado 10 de marzo.

¡APOYA CON RT PARA DIFUNDIR Y LOCALIZARLAS! Ellas son Marina Perez Ríos, Dora Alicia Cervantes Saenz y Maritza Trinidad Perez Ríos, desaparecieron el sábado 25 de Febrero en el municipio de china mientras se trasladanan de McAllen a Montemorelos a vender ropa.

El FBI dijo que está al tanto de que dos hermanas de Peñitas, una pequeña ciudad fronteriza de Texas cercana a McAllen, y su amiga han desaparecido. El jefe de policía de Peñitas, Roel Bermea, dijo que sus familias han estado en contacto con las autoridades mexicanas, las cuales están investigando su desaparición.

Aparte de eso, las autoridades estadounidenses y mexicanas no han dicho mucho sobre la búsqueda de Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años, Marina Pérez Ríos, de 48, y su amiga, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que tres mujeres cruzaron hacia México el 24 de febrero, que era viernes, de acuerdo con Bermea. Peñitas se ubica a sólo unos cientos de metros del río Bravo (río Grande, en inglés).

El esposo de una de las mujeres habló con ella por teléfono mientras viajaba en México, dijo el jefe policial, pero se empezó a preocupar cuando no la pudo contactar después.

“Como no pudo ponerse en contacto durante ese fin de semana, vino ese lunes y nos lo comunicó”, dijo Bermea. No se sabe nada de las tres mujeres desde entonces.

SECUESTRO DE CUATRO ESTADOUNIDENSES EN TAMAULIPAS

El episodio de estas tres mujeres contrasta fuertemente con el frenesí del Gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica.

Los cuatro estadounidenses habían llegado el pasado 4 de marzo a Matamoros desde Brownsville, Texas. Viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte. Sin embargo, se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en Matamoros, y en un video pudo verse cómo se los llevaban en una camioneta.

De acuerdo con informaciones periodísticas, se cree que una facción armada del Cártel del Golfo estaría detrás del secuestro. Se trata de sicarios del Grupo Escorpión, quienes atacaron al grupo y después se lo llevaron. Los dos sobrevivientes fueron encontrados en una choza de madera cerca de la costa del Golfo de México.

