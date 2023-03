“Abrazos” no están funcionando muy bien vs cárteles mexicanos: demócrata Bob Menéndez

La propuesta republicana de una intervención militar en México ha tomado fuerza dentro del partido y ha llegado a algunos demócratas, a pesar de negativa del Gobierno de Joe Biden, y de las posturas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El Senador demócrata Bob Menéndez advirtió que México va en la “dirección equivocada” en cuestiones de seguridad y democracia, por lo que sugirió que el Gobierno de Estados Unidos debería aumentar el involucramiento con México más allá de lo económico.

El Senador fue entrevistado en el programa dominical Meet The Press, de la cadena MSNBC, en donde declaró, cinco días después de que las autoridades encontraran los cuerpos de dos estadounidenses y rescataran a otros dos en Matamoros, Tamaulipas, que la estrategia de seguridad en México, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha denominado “abrazos, no balazos”, va en la “dirección equivocada”.

“Debemos aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse solo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada así como en cuestiones de democracia”, dijo Menéndez a la cadena MSNBC.

After a group of Americans were kidnapped and killed by a Mexican cartel this week, Democrat Senator Bob Menendez says "our engagement in Mexico…has to be about safety and security," but he's "afraid that we're headed in the wrong direction." pic.twitter.com/ebo64M5X4p — RNC Research (@RNCResearch) March 12, 2023

“Este [la inseguridad] es un peligro actual con el que tenemos que lidiar”, agregó Menéndez sobre la situación en México. “Tenemos que involucrar a los mexicanos de una manera que se les diga: ‘Tienes que hacer mucho más por tu seguridad. Podemos ayudarles, y tenemos inteligencia y tenemos otra información que podemos compartir, pero necesitamos que apliquen la Ley [en México]'”, añadió.

Asimismo, criticó la estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como “abrazos, no balazos”, pues “no está funcionando muy bien”. “La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas son los cárteles los que controlan las comunidades fronterizas, no el Gobierno de México”, señaló.

Asimismo, el Congresista texano Vicente González fue cuestionado hace unos días en Univision sobre la idea de la intervención militar en México.

“Creo que lo tenemos que considerar muy seriamente”, expresó el demócrata. “Porque ya es un terror para el pueblo, ya no [sólo] para el pueblo mexicano, [sino para] el pueblo estadounidense. México es el segundo socio más importante en comercio para nuestro país aquí en Estados Unidos y lo que tenemos ahora es una gran inseguridad que impacta nuestra inseguridad nacional”.

González fue el primer demócrata en hablar abiertamente de esa idea intervencionista republicana, aunque destacó que debería haber una reunión entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

Las declaraciones del Senador demócrata se dan en un contexto en que ha salido a relucir la propuesta republicana de una intervención militar de Estados Unidos en México, con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico, y así disminuir el alto consumo de fentanilo.

Democrat Senator Bob Menendez won't say if he'd vote to declare Mexican cartels as foreign terrorist organizations: "We should save that for truly terrorist organizations in the world." pic.twitter.com/X7ATqGuwu6 — RNC Research (@RNCResearch) March 12, 2023

El pasado 4 de marzo, William Barr, quien fue Fiscal de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal, en el que sugirió la intervención del ejército estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos de la droga.

En el artículo titulado “Estados Unidos debe derrotar a los cárteles de la droga de México”, sostiene que los cárteles son una amenaza para la seguridad nacional “más parecidos a ISIS que a la mafia estadounidense” y que “Estados Unidos ya no puede tolerar los cárteles narcoterroristas”.

Por lo que sugirió que el Gobierno estadounidense declarara a los cárteles mexicanos de la droga como “terroristas”, para así justificar el intervencionismo de las fuerzas armadas en México. La propuesta original vino de los representantes republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida.

Eliminating the drug cartels is in both America and Mexico’s interests. Here is my message to the President of Mexico, @lopezobrador_: pic.twitter.com/a3LI6PBHj0 — Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) March 8, 2023

Crenshaw publicó el pasado 8 de marzo, un video dirigido a López Obrador, en el que le pidió que considerara su propuesta, ya que ambos gobiernos deberían colaborar en el combate para terminar “de una vez por todas” con el narcotráfico, pero que para eso se necesita una intervención militar estadounidense en el país.

El secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, ha provocado que en los últimos días políticos de Estados Unidos se expresen a favor de que los cárteles mexicanos sean designados como “terroristas”, aunque la Casa Blanca lo descartó el pasado 8 de marzo.

El Gobierno del Presidente Joe Biden, en respuesta a la presión de algunos congresistas republicanos, consideró innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a esos grupos criminales.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/rqeh30teEk — The White House (@WhiteHouse) March 8, 2023

“Designar a estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

Agregó que estas organizaciones criminales enfrentan diversos programas en su contra, incluidas sanciones económicas para sus familias y empresas.

“Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y a las personas y entidades que las habilitan”, expuso la portavoz. “Así que no hemos tenido miedo de usarlas”.

Insistió en que nombrar a los cárteles como FTO no abonaría a la lucha contra el narcotráfico. “De nuevo, no creemos que esto nos otorgue ninguna autorización adicional”, acotó.

En ese contexto, paralelamente al video del Senador republicano y a la aclaración del Gobierno de Biden, Ken Salazar, Embajador de los Estados Unidos en México, se reunió el pasado 8 de marzo con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, para hablar sobre cómo mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el tráfico del fentanilo.

Asimismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió el pasado jueves 9 de marzo que pedirá a las y los connacionales en Estados Unidos que no voten a favor de quien ataque a México, como respuesta a las declaraciones del Senador Crenshaw.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, dijo.

“Porque lo que dijo ayer este Senador [Dan Crenshaw] no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos”, agregó.

De la misma forma, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó, el pasado jueves 9 de marzo, que la propuesta republicana de intervencionismo militar “prospere”, pues es “inaceptable y contrario al derecho”, y la tachó de “estrategia electoral” de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos.

Es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham ( Senador Republicano por Carolina del Sur ) y John Kennedy( Senador Republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional. Respaldo total al Presidente López Obrador. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 9, 2023

Además, reprochó que la pandemia del fentanilo que enfrentan los Estados Unidos no es culpa de México, sino del propio país vecino por su distribución.

“Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México sino en EU [Estados Unidos]. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo. No prosperarán. Seguiremos trabajando con nuestros aliados en la lucha contra fentanilo y México saldrá adelante”, señaló el Canciller.

La principal razón de que políticos republicanos se expresen a favor de medidas más agresivas contras los cárteles de la droga mexicanos es por la alta cifra de muerte por fentanilo en Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos suelen convertir el fentanilo en píldoras y tratan de hacerlas pasar como medicamentos legítimos, lo que agrava la posibilidad de sobredosis.

-Con información de La Opinión