“¡Me quieren violar!”: Un sujeto intercepta y agrede a joven en Naucalpan (VIDEO)

Sujetos a bordo de una camioneta blanca la secuestraron sobre avenida Molinos de Viento, en Naucalpan, para abusar de ella, y minutos después, logró escaparse y pedir auxilio a los vecinos.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Una joven fue sometida por un sujeto que caminaba cerca de ella, en Naucalpan, Estado de México, y que además iba acompañado por más sujetos que lo esperaban en una camioneta blanca, con quienes intentó secuestrarla y violarla.

La víctima, de 23 años, iba sobre un andador de la avenida Molinos de Viento, de la colonia La Mancha, cuando el agresor la tomó de sorpresa por detrás y la metió a una jardinera para amenazarla.

En dos videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo priva de la libertad a la joven, se sube sobre ella y le advierte que debe caminar hacia el vehículo donde lo esperaban el resto de involucrados listos para arrancar.

La primera grabación muestra a la joven gritando y forcejeando, pero ningúno de los conductores, motociclistas y personas cercanas parecieron percatarse de este hecho.

Un segundo clip, revela que la víctima pudo liberarse y con la voz que le quedaba advertía a los vecinos que la querían violar, al mismo tiempo que les decía a sus agresores que ya los tenía ubicados.

Antes de escapar, el conductor de la camioneta intentó atropellarla, pero una vez más la joven logró poner a salvo su vida, hasta que los vecinos salieron a organizarse, ubicaron la camioneta y la trasladaron al Centro de Justicia en una patrulla.

El delegado vecinal de la colonia La Mancha declaró a El Universal que los vecinos de la zona se coordinaron para desplegarse a conseguir videos y ubicar a los agresores que huyeron en la camioneta blanca tipo Urban, la cual fue localizada en la calle Artículo 27, en la colonia Plan de Ayala.

Sin embargo, quien la conducía en ese momento era otro hombre, acompañado por su esposa y su hija, quien resultó ser el dueño del vehículo, por lo que fue trasladado ante el Ministerio Público de Naucalpan para declarar quien manejó su camioneta.

Más tarde, autoridades de la comisaría del municipio mexiquense anunciaron la detención de tres personas detenidas, dos hombres y una mujer. Así como el apoyo de la policía de género, asesoría legar y custodia que está recibiendo la joven que fue atacada.